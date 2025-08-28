Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Užimtumo tarnyba: situacija Lietuvos darbo rinkoje išliks stabili

2025-08-28 09:50 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 09:50

Artimiausius tris mėnesius situacija Lietuvos darbo rinkoje turėtų išlikti stabili.

Užimtumo tarnyba

Artimiausius tris mėnesius situacija Lietuvos darbo rinkoje turėtų išlikti stabili.

0

Lietuvoje per artimiausius tris mėnesius nesitikima reikšmingų permainų: barometras išliko nepakitęs (101,5 balo), nedarbo mažėjimo prognozės gerėjo +0,2 balo (101,5), o užimtumo – smuktelėjo 0,2 balo iki 101,4, bet išliko teigiamas perspektyvas rodančioje zonoje“, – pranešime skelbia Užimtumo tarnyba.

Pokyčių nenumatoma ir Europos darbo rinkose.

„Europos darbo rinkos barometras jau ketvirtą mėnesį iš eilės išliko ties 99,7 balo riba. Be ekonominių pokyčių darbo rinkos ir toliau jaus sąstingį“, – situaciją aiškino IAB prognozių vadovas Enzo Weberis.

Nedarbą prognozuojantis komponentas taip pat nepasikeitė – 99,3 balo ir rodo, kad artimiausiu metu situacija Europos darbo rinkose nežymiai prastės. Užimtumo tikimasi kiek geresnio – komponentas padidėjo 0,1 balo ir siekia 100,1.

Europos darbo rinkos barometras yra pagrindinis mėnesio rodiklis, pagrįstas 18 vietinių ar regioninių valstybinių užimtumo tarnybų apklausa. Tyrimą nuo 2018 metų birželio kartu vykdo užimtumo tarnybos ir Užimtumo tyrimų institutas

