„Utenos trikotažo“ valdybai vadovauti paskirta Mišeniovienė

„Utenos trikotažui“ pasiekus pelningumo lūžį, šie sprendimai žymi perėjimą į naują strateginį etapą, kuriame daug dėmesio bus skiriama tolimesniam augimui ir veiklos efektyvumui. Jurgitos Mišeniovienės patirtis atliepia bendrovės strateginius tikslus ir dabartinę veiklos dinamiką“, – rašoma bendrovės pranešime.
Naujoji valdybos pirmininkė J. Mišeniovienė turi daugiau nei 15 metų vadovavimo patirties – yra vadovavusi baldų gamybos bendrovėms „Actona Lithuania“ ir „Theca Furniture“, dirbusi personalo ir organizacijų vystymo srityse.
Be to, pažymima, jog prie valdybos taip pat prisijungė 2,5 metų „Utenos trikotažo“ finansų vadovo pareigas ėjęs Aurimas Likus, pakeitęs anksčiau šias pareigas ėjusią Dovilę Tamoševičienę. Kaip skelbiama, ji ir toliau eis SBA grupės verslo kontrolės direktorės pareigas.
Šiuo metu „Utenos trikotažo“ valdybą sudaro J. Mišeniovienė, A. Likus, V. Vaškys, Neringa Vaitelytė, Jelena Grišina ir Artūras Užgalis.