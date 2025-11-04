„Utenos trikotažas“ už 0,7 mln. eurų pardavė „Mrijos“ akcijas

Bendrovė sandorį užbaigė lapkričio 4 dieną, juo pardavė akcijas ir turimas reikalavimo teises į gautinas sumas. Sandoris įvykdytas pagal teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą, kuriame buvo numatytas šio turto pardavimas, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą antradienį pranešė „Utenos trikotažas“.
„Po sandorio „Mrija“ išliks mūsų partnerė gamybos grandinėje – planuojame ir toliau jai teikti užsakymus ir dalį savo produkcijos gaminti Ukrainoje“, – pranešime teigė „Utenos trikotažo“ valdybos pirmininkas Vytautas Vaškys.