 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Utenos trikotažas“ už 0,7 mln. eurų pardavė „Mrijos“ akcijas

2025-11-04 16:32 / šaltinis: BNS
2025-11-04 16:32

Restruktūrizuojama SBA grupės tekstilės gamybos bendrovė „Utenos trikotažas“ už 700 tūkst. eurų (iki mokesčių) pardavė Ukrainoje veikiančios įmonės „Mrija“ kontrolinį akcijų paketą – 98,87 proc. iš visų turimų 98,95 proc. akcijų – Ukrainos bendrovei „Translum“ ir Vengrijos įmonei „Neoplast Hungary KFT“.

SBA grupės bendrovėje „Utenos trikotažas“. „Utenos trikotažo“ nuotr.

Restruktūrizuojama SBA grupės tekstilės gamybos bendrovė „Utenos trikotažas“ už 700 tūkst. eurų (iki mokesčių) pardavė Ukrainoje veikiančios įmonės „Mrija“ kontrolinį akcijų paketą – 98,87 proc. iš visų turimų 98,95 proc. akcijų – Ukrainos bendrovei „Translum“ ir Vengrijos įmonei „Neoplast Hungary KFT“.

REKLAMA
0

Bendrovė sandorį užbaigė lapkričio 4 dieną, juo pardavė akcijas ir turimas reikalavimo teises į gautinas sumas. Sandoris įvykdytas pagal teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą, kuriame buvo numatytas šio turto pardavimas, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą antradienį pranešė „Utenos trikotažas“.

„Po sandorio „Mrija“ išliks mūsų partnerė gamybos grandinėje – planuojame ir toliau jai teikti užsakymus ir dalį savo produkcijos gaminti Ukrainoje“, – pranešime teigė „Utenos trikotažo“ valdybos pirmininkas Vytautas Vaškys.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų