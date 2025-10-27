Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Į „Utenos trikotažo“ valdybą siūlomi du nauji nariai

2025-10-27 17:50 / šaltinis: BNS
2025-10-27 17:50

Į restruktūrizuojamos SBA grupės bendrovės „Utenos trikotažas“ valdybą siūlomi SBA finansų kontrolės vadovas Aurimas Likus bei būsima „Utenos trikotažo“ verslo vystymo vadovė Jurgita Mišeniovienė.

„Utenos trikotažas“ (nuotr. bendrovės)

Į restruktūrizuojamos SBA grupės bendrovės „Utenos trikotažas“ valdybą siūlomi SBA finansų kontrolės vadovas Aurimas Likus bei būsima „Utenos trikotažo“ verslo vystymo vadovė Jurgita Mišeniovienė.

0

Dėl šių naujų kandidatūrų bendrovės akcininkai apsispręs susirinkime lapkričio 17 dieną, pirmadienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Utenos trikotažas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Likus SBA finansų kontrolei vadovauja nuo šių metų rugsėjo, iki tol 2,5 metų vadovavo „Utenos trikotažo“ finansams.

Tuo metu J. Mišeniovienė „Utenos trikotažo“ verslo vystymo vadove pradės dirbti nuo gruodžio 1 dienos, o iki lapkričio 14-osios vadovaus baldų gamybos bendrovei „Actona Lithuania“.

Dabar „Utenos trikotažo“ valdyboje dirba Dovilė Tamoševičienė, Jelena Grišina, Artūras Užgalis, Neringa Vaitelytė, jai vadovauja SBA grupės verslo rizikų vadovas Vytautas Vaškys.

„Utenos trikotažo“ akcininkai pernai liepą pritarė įmonės restruktūrizavimui bei patvirtino ketverių metų jos pertvarkymo planą, siekiant užtikrinti mokumą ir ilgalaikę veiklos perspektyvą.

