Urbo bankas teigia, jog Kinijos sankcijos jo veiklai įtakos neturės

„Mūsų bankas Kinijoje finansinių sandorių nevykdo ir neturi jokių verslo ryšių su šios valstybės asmenimis ar organizacijomis. (Todėl – BNS) sankcijų įvedimas neturės jokios įtakos banko veiklai ir riziką ribojančių normatyvų vykdymui“, – pranešime sakė banko administracijos vadovas Marius Arlauskas.
Pasak jo, bankas kreipėsi į Lietuvos banką bei į Užsienio reikalų ministeriją prašydamas padėti išsiaiškinti realią situaciją.
„Iki šios naujienos, apie kurią sužinojome iš viešosios erdvės, jokių užuominų, jokių perspėjimų ar signalų iš Kinijos oficialių ar neoficialių institucijų ar kitų šaltinių nebuvome gavę", – sakė M. Arlauskas.
Urbo bankas pabrėžia, kad didžioji jo verslo ir privačių klientų dalis yra Lietuvos rezidentai, o jų pavedimų į Kinijos finansų įstaigų klientų sąskaitas dalis yra nereikšminga.
Pasak Kinijos ministerijos, sankcijos Lietuvos bankams paskelbtos atsakant į liepą Europos Sąjungos (ES) priimtą 18-ąją sankcijų Rusijai paketą, kuriame ribojimai buvo pritaikyti ir dviem Kinijos bankams.
Bendrija taip siekia apriboti Maskvos ryšius su tarptautiniais partneriais, kad ši galiausiai nutrauktų karą Ukrainoje.
Kaip skelbė BNS, į naujausią ES sankcijų paketą įtrauktus du Kinijos bankus Vakarai kaltina sąsajomis su Rusijos karo pramone.
