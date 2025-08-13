Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Urbo bankas teigia, jog Kinijos sankcijos jo veiklai įtakos neturės

2025-08-13 13:18 / šaltinis: BNS
2025-08-13 13:18

 Kinijos prekybos ministerija trečiadienį pranešus apie įvestas sankcijas dviem Lietuvos bankams – Urbo bankui ir Mano bankui, Urbo bankas pareiškė neatliekantis jokių sandorių Kinijoje, todėl sankcijos jo veiklai ir paslaugoms įtakos neturės. 

Urbo bankas dividendams siūlo skirti 1,7 mln. eurų, išdalys akcininkams naujų akcijų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

 Kinijos prekybos ministerija trečiadienį pranešus apie įvestas sankcijas dviem Lietuvos bankams – Urbo bankui ir Mano bankui, Urbo bankas pareiškė neatliekantis jokių sandorių Kinijoje, todėl sankcijos jo veiklai ir paslaugoms įtakos neturės. 

REKLAMA
0

„Mūsų bankas Kinijoje finansinių sandorių nevykdo ir neturi jokių verslo ryšių su šios valstybės asmenimis ar organizacijomis. (Todėl – BNS) sankcijų įvedimas neturės jokios įtakos banko veiklai ir riziką ribojančių normatyvų vykdymui“, – pranešime sakė banko administracijos vadovas Marius Arlauskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, bankas kreipėsi į Lietuvos banką bei į Užsienio reikalų ministeriją prašydamas padėti išsiaiškinti realią situaciją.

REKLAMA
REKLAMA

„Iki šios naujienos, apie kurią sužinojome iš viešosios erdvės, jokių užuominų, jokių perspėjimų ar signalų iš Kinijos oficialių ar neoficialių institucijų ar kitų šaltinių nebuvome gavę", – sakė M. Arlauskas. 

REKLAMA

Urbo bankas pabrėžia, kad didžioji jo verslo ir privačių klientų dalis yra Lietuvos rezidentai, o jų pavedimų į Kinijos finansų įstaigų klientų sąskaitas dalis yra nereikšminga. 

Pasak Kinijos ministerijos, sankcijos Lietuvos bankams paskelbtos atsakant į liepą Europos Sąjungos (ES) priimtą 18-ąją sankcijų Rusijai paketą, kuriame ribojimai buvo pritaikyti ir dviem Kinijos bankams.

Bendrija taip siekia apriboti Maskvos ryšius su tarptautiniais partneriais, kad ši galiausiai nutrauktų karą Ukrainoje.

Kaip skelbė BNS, į naujausią ES sankcijų paketą įtrauktus du Kinijos bankus Vakarai kaltina sąsajomis su Rusijos karo pramone.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų