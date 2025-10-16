Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Tyli naudotų automobilių epidemija: kas dešimtas pirkėjas Lietuvoje permoka tūkstančius

2025-10-16 12:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 12:20

Noras sutaupyti perkant naudotą automobilį dažnai virsta skaudžiu finansiniu pralaimėjimu. Naujausias automobilių duomenų įmonės „carVertical“ tyrimas atskleidė nemalonią tiesą. 

Automobilio prietaisų skydelis (nuotr. Organizatorių)

Noras sutaupyti perkant naudotą automobilį dažnai virsta skaudžiu finansiniu pralaimėjimu. Naujausias automobilių duomenų įmonės „carVertical" tyrimas atskleidė nemalonią tiesą. 

5
Lietuvoje, kaip ir kitose Rytų Europos šalyse, klesti ridos klastojimo rinka. Beveik kas dešimtas patikrintas automobilis – su atsuktu odometru, o tai reiškia ne tik permoką perkant, bet ir garantuotas, nenumatytas išlaidas ateityje.

Tyrimas atskleidė aiškią ir logišką sukčių taktiką. Didžiausia rizika pakliūti į jų spąstus gresia ieškantiems pigiausių automobilių. Net 10,3 proc. visų patikrintų automobilių, kainuojančių iki 5 tūkst. eurų, buvo su suklastota rida. Rizika išlieka beveik tokia pat didelė ir šiek tiek brangesniame, 5–10 tūkst. eurų segmente (9,9 proc.).

Pasak „carVertical“ eksperto Mato Buzelio, sukčiai puikiai išmano pirkėjų psichologiją. „Ieškantys pigaus automobilio rečiau tikrina jo istoriją ar būklę servise. Būtent tuo ir naudojamasi, dirbtinai pakeliant menkavertės transporto priemonės kainą“, – aiškina jis.

Tačiau apgaulės klesti ir prabangių automobilių rinkoje, tik čia – dėl kitų priežasčių. Nors automobilių, kainuojančių nuo 30 iki 50 tūkst. eurų, su atsukta rida yra mažiau (apie 3 proc), čia laimikis – kur kas didesnis. „Kuo automobilis brangesnis, tuo daugiau pirkėjas permoka. Kartais ta suma gali siekti ir dešimtis tūkstančių eurų“, – teigia M. Buzelis.

Kaip apsisaugoti nuo šios epidemijos? Ekspertai pataria vadovautis keliomis paprastomis taisyklėmis. Visų pirma – patikrinti automobilio istoriją naudojantis specializuotomis platformomis, kurios atskleidžia buvusius ridos fiksavimus. Antra – kritiškai vertinti pasiūlymus, kurių kaina gerokai mažesnė už rinkos vidurkį, ir nepasiduoti pardavėjo spaudimui pirkti „čia ir dabar“.

Galiausiai, automobilį išduoda jo paties būklė. „Nusidėvėjęs vairas, pedalai ar sėdynių apmušalai – tai raudonos vėliavos, kurios dažnai rėkia garsiau, nei melagingi odometro parodymai. Jei rida maža, o salonas atrodo pavargęs, tikėtina, kad jus bandoma apgauti“, – pataria M. Buzelis.

Ridos klastojimas išlieka viena didžiausių naudotų automobilių rinkos problemų. Tačiau šių dienų technologijos ir paprasčiausias atidumas leidžia pirkėjui apsiginkluoti ir išvengti brangiai kainuojančių spąstų.

Senis
Senis
2025-10-16 12:31
Mačiau Volvo V50 su neatsukta rida. 400000 km. Salonas buvo netvarkytas. atrodė, kaip naujas. Tokiai atsuks spidometrą kokioj Tauragėj 185 tūkst, ar Kaune 215 tūkst., nė neįtarsi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
