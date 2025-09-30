Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

TVF rekomenduoja Lietuvai didinti mokesčius

2025-09-30 08:07 / šaltinis: BNS
2025-09-30 08:07

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ragina Lietuvą didinti mokesčius ir pabrėžia, kad be papildomų mokesčių pajamų biudžeto tvarumas nebūtų užtikrintas, ypač augant gynybos išlaidoms ir visuomenei senstant, skelbia portalas „Verslo žinios“.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

0

TVF skaičiuoja, kad Lietuva surenka vieną mažiausių mokesčių pajamų dalių Europos Sąjungoje – 22,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), kai vidurkis siekia 26,1 procento. Be to, TVF teigimu, Lietuva turi neišnaudotą iki 9 proc. BVP mokesčių potencialą, kuris galėtų būti įgyvendintas per mokesčių sistemos reformas.

Dabartiniai Vyriausybės pakeitimai nuo 2026 metų sausio, TVF vertinimu, galėtų atnešti apie 0,6 proc. BVP papildomų pajamų.

