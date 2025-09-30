TVF rekomenduoja Lietuvai didinti mokesčius

TVF skaičiuoja, kad Lietuva surenka vieną mažiausių mokesčių pajamų dalių Europos Sąjungoje – 22,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), kai vidurkis siekia 26,1 procento. Be to, TVF teigimu, Lietuva turi neišnaudotą iki 9 proc. BVP mokesčių potencialą, kuris galėtų būti įgyvendintas per mokesčių sistemos reformas.
Dabartiniai Vyriausybės pakeitimai nuo 2026 metų sausio, TVF vertinimu, galėtų atnešti apie 0,6 proc. BVP papildomų pajamų.
