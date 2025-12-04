Testuotas pasirengimas ekstremalioms ir hibridinėms grėsmėms: ruošiasi ir dujų operatoriai

„Efektyvus pasirengimas įmanomas tik glaudžiai bendradarbiaujant tarp energetikos įmonių, valstybinių institucijų ir tarnybų, kad turėtume aiškius ir veiksmingus algoritmus reaguoti į hibridines grėsmes, o kartu užtikrintume patikimą energijos tiekimą vartotojams“, – pranešime teigia energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Skelbiama, kad Jauniūnuose buvo imituojamos įvairios ekstremalios hibridinės grėsmės – nesankcionuotas diversinės grupės patekimas į svarbų valstybės objektą, neteisėti bepiločių orlaivių skrydžiai, kibernetinės atakos, sprogmenų padėjimas prie kritinės infrastruktūros įrenginių bei gamtinių dujų tiekimo sutrikdymas.
„Pratybų metu įvertinome saugos priemonių efektyvumą, identifikavome taisytinas vietas, įvertinome, kaip situacijos atrodo laike ir vykdant bendrus veiksmus bei kaip sekėsi viską koordinuoti su partneriais“, – „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.
Pratybose taip pat dalyvavo Nacionalinio krizių valdymo centro, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ ir kiti policijos padaliniai, Viešojo saugumo tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovai.
„Amber Grid“, priklausančios EPSO-G įmonių grupei, sistema yra sujungta su keturių kitų šalių dujų perdavimo sistemomis ir Klaipėdos SGD terminalu. Bendrovė eksploatuoja 2 288 km ilgio aukšto slėgio dujotiekių tinklą Lietuvoje, taip pat valdo daugiau nei 60 dujų skirstymo ir apskaitos stočių bei dvi dujų kompresorių stotis.