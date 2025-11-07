„Amber Grid“ pelnas šiemet sumenko

Pajamos siekė 49,5 mln. eurų – 4,2 mažiau (51,6 mln. eurų). Didžioji dalis – 42,7 mln. eurų – uždirbta transportuojant gamtines dujas, 6,5 mln. eurų – iš sistemos balansavimo produktų, pranešė įmonė.
„Labiausiai sumažėjusiam pelnui įtaką padarė mažėjusios pajamos, kurios neatsvėrė didėjančių sąnaudų. Sąnaudų didėjimas buvo prognozuotas, o pajamų atsigavimo laukiama 2025 metų ketvirtą ketvirtį“, – pranešime sakė „Amber Grid“ finansų direktorius Gytis Fominas.
Koreguotas pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 22,8 mln. eurų – 9 proc. daugiau (20,9 mln. eurų). Anot „Amber Grid“ atstovo, rodiklis didėjo dėl šiemet VERT nustatytos didesnės reguliuojamos investicijų grąžos.
Per devynis mėnesius „Amber Grid“ sąnaudos siekė 24,9 mln. eurų – 15,3 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didėjimą lėmė augantys infrastruktūros techninio palaikymo ir priežiūros poreikiai, taip pat infliacija Lietuvoje ir regione, dėl kurios padidėjo resursų kainos.
Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos sumažėjo 10,6 proc. iki 9,9 mln. eurų.
Per sausį–rugsėjį į Lietuvą buvo patiekta 24 TWh dujų (neįskaitant tranzito į Kaliningradą) – 13 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais (20,9 TWh).
Anot pranešimo, 89,8 proc. (21,5 TWh) visų į sistemą patiektų dujų buvo importuota per Klaipėdos SGD terminalą.