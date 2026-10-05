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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Telia“ saugosi nuo teroristinio akto: svarbiausius objektus apdraudė iki 50 mln. eurų

2026-10-05 11:51 / šaltinis: BNS
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2026-10-05 11:51
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Telekomunikacijų bendrovės „Telia Lietuva“ iki 50 mln. eurų sumai apdraudė 56 svarbiausius objektus nuo žalos dėl sabotažo, teroristinio akto, karinių dronų, piktavališko sugadinimo bei kitų konfliktų rizikų.

Telia (ELTA nuotr.)

Telekomunikacijų bendrovės „Telia Lietuva“ iki 50 mln. eurų sumai apdraudė 56 svarbiausius objektus nuo žalos dėl sabotažo, teroristinio akto, karinių dronų, piktavališko sugadinimo bei kitų konfliktų rizikų.

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Bendrovės infrastruktūrą apdraudė Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos lyderė „Lietuvos draudimas“ – jei objektai būtų sugadinti, draudimo išmokos padėtų padengti jų atkūrimo išlaidas, pirmadienį pranešė „Telia Lietuva“.

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„Telia“ yra viena iš nacionalinį saugumą užtikrinančių įmonių. Todėl investuojame į savo infrastruktūros apsaugą ne tik per atsarginius ryšio kelius, rezervinį maitinimą ir specialistų komandas“, – pranešime teigė „Telia“ verslo užtikrinimo, atsparumo ir tvarumo vadovas Vytautas Bučinskas.

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„Lietuvos draudimo“ Verslo klientų departamento vadovo Valdemaro Jakubovskio teigimu, kuo geriau verslas yra pasirengęs atlaikyti netikėtus sukrėtimus ir greičiau po jų atkurti veiklą, tuo atsparesnė yra ir visa valstybė.

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„Valstybė yra išskyrusi nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias įmones ir objektus, kurių apsaugai skiriamas ypatingas dėmesys. „Telia“ yra viena tokių“, – pranešime teigė V. Jakubovskis.

Kaip rašė BNS, „Telia Lietuva“ laimėjo konkursą teikti informacinių technologijų ir ryšio paslaugas renginiams, vyksiantiems 2027 metų pirmąjį pusmetį per Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.

„Telia“ teikia mobiliojo ir fiksuotojo ryšio, interneto, televizijos, duomenų centrų, debesijos ir kibernetinio saugumo paslaugas.

indeliai.lt

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