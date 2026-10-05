„Tesla“ akcijos šoktelėjo į viršų

Elono Musko (Ilono Masko) valdoma įmonė liepos–rugsėjo mėnesiais pardavė 486 532 automobilius – 2 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, tačiau skaičiai viršijo daugumą pagrindinių prognozių.
Buvo tikėtasi didesnio kritimo, atsižvelgiant į elektromobilių pardavimų šuolį JAV per tą patį praėjusių metų ketvirtį, kurį lėmė 2025 metų rugsėjo pabaigoje pasibaigusi mokestinė lengvata, panaikinta pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) remiamą įstatymą.
„Tesla“ akcijos penktadienį pabrango 5 proc.
Analitikai apibūdina JAV automobilių rinką kaip atsparią, nepaisant nuolatinės infliacijos. Pirkėjai vis dar lankosi automobilių salonuose ir perka automobilius, o kai kuriais atvejais, jei negali sau leisti pirmojo pasirinkimo, renkasi pigesnius variantus.
„Cox Automotive“ duomenys rodo, kad trečiąjį ketvirtį automobilių pardavimai JAV, palyginti su praėjusiais metais, sumažės 0,7 proc. iki 4,1 mln. vienetų.