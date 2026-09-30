Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Austėja Landsbergienė įvardijo pavojingiausią žmonių tipą: pasitikėti tokiais – didžiulė rizika

2026-09-30 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 09:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prie TV3 šou „Rykliai. Lietuva“ naujojo sezono komandos prisijungė verslininkė, socialinių mokslų daktarė bei edukologė Austėja Landsbergienė.

Prie TV3 šou „Rykliai. Lietuva“ naujojo sezono komandos prisijungė verslininkė, socialinių mokslų daktarė bei edukologė Austėja Landsbergienė.

REKLAMA

Prieš prasidedant laidai, ji pasidalijo įžvalgomis apie tai, ko tikisi iš būsimų projektų dalyvių ir kas, jos nuomone, lemia verslo sėkmę.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Austėja Landsbergienė su šeima

Svarbi ne tik verslo idėja

A. Landsbergienės teigimu, priimant sprendimą investuoti, vienas svarbiausių elementų yra ne tik pati idėja, bet ir už jos stovintis žmogus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man labai svarbu, kas yra idėjinis žmogus po visu tuo verslu. Dėl to, kad tai yra tas žmogus, ant kurio pečių laikosi daugiausiai ir atsakomybės, ir tos idėjos, bendruomenės ir visa kita. Man visada labai svarbu pamatyti tą žmogų, išklausti, koks jis yra“, – atskleidžia naujoji projekto investuotoja.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak edukologės, verslininko asmenybė bei pasišventimas yra neatsiejami nuo jo išmanymo apie pasirinktą sferą. Ji pabrėžia, kad investuojant būtina įvertinti, ar įkūrėjas giliai supranta savo veiklą.

REKLAMA

„Svarbu, kaip jis išmano tą industriją, kurioje yra: ar jam tiesiog smagu, ar jis iš tiesų išmano viską, kas vyksta toje industrijoje. Nes investuoti į žmogų, kuris neišmano tų dalykų iš esmės ir net iki smulkmenų, yra labai rizikinga“, – akcentuoja A. Landsbergienė.

Lietuvos televizijos žiūrovų pamėgtas projektas „Rykliai. Lietuva“ jau netrukus sugrįš į TV3 eterį. Būsimieji dalyviai dar turi galimybę užpildyti anketą ir pristatyti savo verslo idėjas patyrusiems investuotojams.

Anketą galite pildyti ČIA.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų