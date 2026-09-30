Austėja Landsbergienė įvardijo pavojingiausią žmonių tipą: pasitikėti tokiais – didžiulė rizika

Prieš prasidedant laidai, ji pasidalijo įžvalgomis apie tai, ko tikisi iš būsimų projektų dalyvių ir kas, jos nuomone, lemia verslo sėkmę.
Svarbi ne tik verslo idėja
A. Landsbergienės teigimu, priimant sprendimą investuoti, vienas svarbiausių elementų yra ne tik pati idėja, bet ir už jos stovintis žmogus.
„Man labai svarbu, kas yra idėjinis žmogus po visu tuo verslu. Dėl to, kad tai yra tas žmogus, ant kurio pečių laikosi daugiausiai ir atsakomybės, ir tos idėjos, bendruomenės ir visa kita. Man visada labai svarbu pamatyti tą žmogų, išklausti, koks jis yra“, – atskleidžia naujoji projekto investuotoja.
Pasak edukologės, verslininko asmenybė bei pasišventimas yra neatsiejami nuo jo išmanymo apie pasirinktą sferą. Ji pabrėžia, kad investuojant būtina įvertinti, ar įkūrėjas giliai supranta savo veiklą.
„Svarbu, kaip jis išmano tą industriją, kurioje yra: ar jam tiesiog smagu, ar jis iš tiesų išmano viską, kas vyksta toje industrijoje. Nes investuoti į žmogų, kuris neišmano tų dalykų iš esmės ir net iki smulkmenų, yra labai rizikinga“, – akcentuoja A. Landsbergienė.
Lietuvos televizijos žiūrovų pamėgtas projektas „Rykliai. Lietuva“ jau netrukus sugrįš į TV3 eterį. Būsimieji dalyviai dar turi galimybę užpildyti anketą ir pristatyti savo verslo idėjas patyrusiems investuotojams.
Anketą galite pildyti ČIA.
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