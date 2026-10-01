Nuo spalio 1-osios – pokyčiai gyventojams: štai ką svarbu žinoti

Nuo spalio pradžios naujų reikalavimų atsiranda ir su asbestu dirbančioms įmonėms, paprastėja paveldimo turto vertės nustatymas, o daliai gyventojų keičiasi karšto vandens kainos. Pokyčių sulauks ir žvejai – iki metų pabaigos įsigalioja papildomi draudimai.
Griežtėja dienpinigių mokėjimo tvarka
Nuo spalio 1 d. keičiasi komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka.
Jeigu įmonėje nėra kolektyvinės sutarties, darbdavys savo vidaus teisės aktu trumpesnei nei septynių dienų komandiruotei nebegalės nustatyti mažesnių dienpinigių – darbuotojui turės būti mokamas visas Vyriausybės nustatytas maksimalus dydis. Jei komandiruotė trunka septynias dienas ar ilgiau, vidaus teisės aktu bus galima nustatyti ne mažesnius kaip 65 proc. maksimalaus dydžio dienpinigius.
Kolektyvinėje sutartyje ir toliau bus galima susitarti dėl mažesnių dienpinigių, tačiau jie negalės būti mažesni nei 50 proc. Vyriausybės nustatyto maksimalaus dydžio. Apie konkrečiai komandiruotei taikomus mažesnius dienpinigius darbuotojas turės būti raštu informuotas dar prieš išvykdamas, o komandiruotės metu nustatyto dydžio keisti nebus galima.
Keičiasi ir labai trumpų komandiruotės dienų skaičiavimas. Jeigu pirmoji arba paskutinė komandiruotės diena, įskaitant kelionę, truks trumpiau nei keturias valandas, už ją bus mokama 20 proc. nustatyto dienpinigių dydžio. Už vienos dienos komandiruotę Lietuvos teritorijoje dienpinigiai nebus mokami.
Daugiau galės slaugytojai
Nuo spalio 1-osios pokyčių sulauks ir poliklinikų pacientai. Slaugytojams suteikiama daugiau galimybių savarankiškai skirti bei atlikti tyrimus ir vertinti jų rezultatus – daliai procedūrų nebereikės vien šeimos gydytojo sprendimo.
Pavyzdžiui, slaugytojai galės skirti tam tikrus kraujo tyrimus prieš planines invazines ar intervencines procedūras, taip pat A grupės beta hemolizinio streptokoko greitąjį antigeno testą. Jie galės atlikti ir greituosius rotaviruso, adeno arba rotaviruso, adenoviruso ir noroviruso antigeno testus, kai įtariamas virusinės kilmės viduriavimas.
Dar daugiau funkcijų suteikiama išplėstinės praktikos slaugytojams – jie galės skirti ir vertinti dalį šlapimo, išmatų, žaizdų, nosiaryklės bei gerklės pasėlių tyrimų.
Keičiasi „Smart-ID“ registracija
Nuo spalio 1 d. keičiasi „Smart-ID“ paskyrų registracijos tvarka. Kuriant naują paskyrą tapatybės nebebus galima patvirtinti asmens tapatybės kortele ir prie kompiuterio prijungtu kortelių skaitytuvu.
Pirmą kartą „Smart-ID“ paskyrą kuriantiems žmonėms lieka du pagrindiniai būdai – registracija naudojant „Mobile-ID“ (mobilųjį parašą) arba banko padalinyje. Anksčiau „Smart-ID“ jau turėję žmonės papildomai galės registruotis biometriniu būdu arba pasinaudoti kitame įrenginyje veikiančia savo „Smart-ID“ paskyra.
Vien per paskutinį šių metų ketvirtį baigs galioti apie 184 tūkst. Lietuvoje naudojamų „Smart-ID“ paskyrų. Tačiau spalio 1-ąją jau galiojančios paskyros nenustos veikti – pokyčiai taikomi tik kuriant arba iš naujo registruojant paskyrą.
Automobilį deklaruoti internetu kainuos 3,36 euro
Nuo spalio 1 d. keičiasi ir valstybės įmonės „Regitra“ transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol deklaracijas internetu buvo galima pateikti nemokamai, tačiau nuo spalio už deklaravimo paslaugą internetu reikės mokėti 3,36 euro.
Padalinyje paslauga kainuos 4,20 euro, taigi internetu ji bus 20 proc. pigesnė.
Šildymo įrenginiams – 10 mln. eurų
Spalio 1 d. 14 val. prasideda naujas kvietimas gyventojams teikti paraiškas kompensacijoms už pakeistus neefektyvius šildymo įrenginius.
Iš viso šiam etapui skirta 10 mln. eurų: 6 mln. eurų – gyventojams, pakeitusiems neefektyvius biomasę naudojusius įrenginius, dar 4 mln. eurų – pakeitusiems iškastinį kurą naudojusius įrenginius.
Kompensacijos numatytos už naujus ir nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus bei šilumos siurblius „žemė–vanduo“, „vanduo–vanduo“, „oras–vanduo“ ir „oras–oras“, jeigu jie skirti būstui šildyti.
Paprastesnė tvarka paveldint turtą
Nuo spalio paprastėja paveldimo turto apmokestinamosios vertės nustatymas. Gyventojui dėl reikalingos pažymos nebereikės atskirai kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) – duomenimis tiesiogiai keisis notarai ir VMI.
Gavusi informaciją iš notaro, VMI parengs pažymą, kurioje bus nurodyta ir preliminari mokėtino paveldimo turto mokesčio suma.
Paveldimo turto mokestis šiuo metu siekia 5 proc., kai apmokestinamoji turto vertė neviršija 150 tūkst. eurų, ir 10 proc., kai ji didesnė. Vaikų, tėvų, sutuoktinių, senelių, vaikaičių, brolių ir seserų paveldimas turtas šiuo mokesčiu neapmokestinamas.
Darbams su asbestu reikės leidimo
Nuo spalio 1 d. įmonės, atliekančios statybos darbus, kurių metu šalinamas asbestas arba ardomos jo turinčios konstrukcijos, privalės turėti Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) išduotą leidimą.
Leidimas bus nemokamas ir neterminuotas. Jo neturinčios įmonės tokių darbų vykdyti negalės, o VDI galės pareikalauti darbus sustabdyti. Nesilaikant reikalavimų, jau išduoto leidimo galiojimas galės būti sustabdytas arba panaikintas.
Iki rugsėjo pabaigos pradėtus darbus bus galima užbaigti leidimo neturint. Naujoji tvarka taip pat netaikoma žmonėms, kurie darbus savo namuose ar soduose atlieka patys, ūkio būdu.
Kyla karšto vandens kainos ir įsigalioja ribojimai žvejams
Nuo spalio keičiasi projekcinės karšto vandens kainos daliai Klaipėdos ir Raseinių gyventojų.
Klaipėdoje projekcinė kaina didėja 9 centais – iki 5,89 euro už kubinį metrą. Raseiniuose daugiabučių gyventojams ji didėja 4 centais – iki 9,06 euro, o kitiems vartotojams – 11 centų, iki 8,98 euro už kubinį metrą.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pabrėžia, kad tai projekcinės kainos, todėl galutinė konkretaus mėnesio kaina gali skirtis priklausomai nuo vandens ir šilumos kainų.
Nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. įsigalioja draudimas žvejoti sykus, taip pat žvejoti daugiau nei 160-yje lašišinių žuvų migracijai ir nerštui svarbių upių ar jų ruožų. Draudimas taikomas ir Merkyje aukščiau Ožkelaičių tilto, todėl šiuo laikotarpiu nebus išduodamos žvejo mėgėjo kortelės margųjų upėtakių žvejybai.
Iki metų pabaigos taip pat draudžiama gaudyti marguosius upėtakius. Papildomi žvejybos ribojimai galios Šalčioje nuo žiočių iki Visinčios žiočių ir Šyšoje aukščiau Šilutės žuvų pralaidos.
Nuo spalio įsigalioja ir mokestinis pokytis baterijoms bei akumuliatoriams – jiems panaikinamas mokestis už aplinkos teršimą. Pakeitimas bus taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant mokestį už visą 2026 metų mokestinį laikotarpį bei vėlesnius laikotarpius.