Elektrinių paspirtukų vairuotojams Airijoje – naujos taisyklės: nepilnamečiams važiuoti draudžiama

Toks draudimas įvestas praėjus vos keturioms savaitėms po to, kai šalis Airija įvedė taisykles, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais, skelbia portalas „TVP World“.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudotis elektriniais paspirtukais, dabar padidintas nuo 16 iki 18 metų.
Uždraudė nepilnamečiams naudotis elektriniais paspirtukais
„Nuo šiandien jaunesniems nei 18 metų asmenims draudžiama naudotis elektriniais paspirtukais. Naujos taisyklės taip pat reikalauja dėvėti šalmus ir aprangą su atšvaitais“, – penktadienį socialiniame tinkle „X“ pranešė transporto ministras Darragh O’Brienas.
Be to, valdžios institucijos padvigubino rinkliavas už konfiskuotų elektrinių paspirtukų sulaikymą ir saugojimą: pradinis mokestis padidėjo iki 80 eurų, o už kiekvieną dieną, kurią transporto priemonė lieka saugykloje, skaičiuojamas papildomas 30 eurų mokestis.
Airija yra naujausia ES šalis, sugriežtinusi elektrinių paspirtukų naudojimo taisykles. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija jau anksčiau įvedė griežtesnes taisykles, apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio apribojimus ir apribojimus, kur paspirtukais galima važiuoti ar juos statyti.
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