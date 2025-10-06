Tauragės rajone baigta tilto per Šuniją rekonstrukcija

Kaip pirmadienį pranešė įmonė „Via Lietuva“, tilto rekonstrukcija buvo būtina dėl itin prastos jo būklės – anksčiau šiuo tiltu eismas buvo ribojamas dėl saugumo.
2023-aisiais šis tiltas buvo kategorizuotas kritinių tiltų eilėje.
Rekonstrukcijos metu buvo sutvirtintos atramos, įrengta nauja tilto perdanga, kelkraščiai, nutiestas takas, skirtas pėstiesiems ir dviratininkams bei pritaikytas ir žmonėms su negalia.
Pasak įmonės, rekonstrukcijos metu, siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, šalia buvo įrengtas laikinas tiltas, kuriuo gyventojai galėjo saugiai naudotis visų darbų laikotarpiu.
Rangos darbų vertė siekia apie 3 mln. eurų. Projekto generalinis rangovas – įmonė „Gatas“, o tilto statybos darbus atliko subrangovas „Viadukas“.
Anot „Via Lietuva“, siekiant valstybinės reikšmės keliuose sutvarkyti kritinės ir blogos būklės tiltus ir viadukus reikia 470 mln. eurų. Tuo metu sutvarkyti visus šalies tiltus ir viadukus iki tenkinančios būklės reikia apie 1 mlrd. eurų.
