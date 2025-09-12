Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje prasidėjo Alberto tilto statybos

2025-09-12 11:30 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 11:30

Vilniuje prasidėjo naujo pėsčiųjų ir dviračių tilto, sujungsiančio A. Goštauto ir Upės gatves, statybos darbai, pranešė vietos savivaldybė. Dėl vykdomų darbų taip pat numatomi laikini pėsčiųjų ir dviratininkų eismo pakeitimai.

Ruduo. ELTA / Andrius Ufartas

Dėl vykdomų darbų taip pat numatomi laikini pėsčiųjų ir dviratininkų eismo pakeitimai.

Transporto srautai intensyvėja, gyventojų įpročiai keičiasi – todėl jungtys, skirtos ne tik automobiliams, bet ir pėstiesiems, dviratininkams tampa būtinybe. Naujasis tiltas sujungs vakarinius sostinės rajonus – Žvėryną, Karoliniškes, Viršuliškes, Justiniškes, Pilaitę – su Senamiesčiu“, – pranešime cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

Kaip praneša savivaldybė, tilto statybos darbus atlieka bendrovė „Tilsta“. Neries krantinėje ties A. Goštauto gatve šiuo metu yra aptverta tilto statybų teritorija, pastatyti informaciniai ženklai ir atlikti parengiamieji darbai.

Tilto ilgis sieks apie 112 metrų, o bendrasis plotis – apie 14 metrų. Statybų metu planuojama įrengti dvi atramines sienas, pastatyti takus, skirtus pakilti nuo upės krantinių į viršų. 

Taip pat numatyta suremontuoti A. Goštauto g. atkarpą, ties tiltu įrengti naują pėsčiųjų perėją, atnaujinti apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklus.

Skelbiama, kad tai bus pirmasis sostinėje modernus medinės konstrukcijos tiltas.

„Visas tilto konstruktyvas – arkos ir perdanga – bus iš medžio. Tik pamatai bus gelžbetoniniai, o medinės konstrukcijos bus sujungtos metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. Savo forma statinys bus panašus į Mindaugo tiltą, tad tai bus gražus abu upės krantus sujungiantis akcentas“, – pranešime teigia „Tilsta“ techninis direktorius Tadas Daškevičius.

Naujas tiltas šiuo metu neoficialiai vadinamas Alberto tiltu, tačiau, Vilniaus savivaldybės teigimu, dėl jo pavadinimo sprendimas dar nėra priimtas.

Tilto statybas planuojama užbaigti 2026 m. pabaigoje. Iki tol numatomi laikini pėsčiųjų ir dviratininkų eismo pakeitimai. Gyventojai raginami nesileisti į krantinių apačią ir naudotis laikinais apėjimo bei apvažiavimo takais, suformuotais abiejose upės pusėse.

