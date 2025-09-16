Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Taminskas: Susisiekimo ministerija planuoja toliau atstovauti Lietuvai „Belaruskalij“ arbitraže

2025-09-16 10:55 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 10:55

Susisiekimo ministerija šiuo metu atstovauja ir planuoja toliau atstovauti Lietuvai tarptautinėje „Belaruskalij“ arbitražo byloje, teigia paskirtasis ministras Juras Taminskas.

JAV ir ES sankcijos smogė Baltarusijos eksporto gigantei: „Belaruskalij“ mažina gavybą, ima paskolas darbuotojų atlyginimams (nuotr. SCANPIX)

0

„Šiandien šioje byloje Lietuvai atstovaujame mes, o ateityje taip pat joje šalį atstovauti planuojame mes. Nebent būtų kitoks in corpore Vyriausybės sprendimas dėl arbitražo bylų“, – susitikime su Seimo konservatorių frakcija antradienį sakė J. Taminskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Situacija nėra pasikeitusi. Mes ir šiai dienai giname savo poziciją, kur manome, kad esame teisūs. Planuojame taip elgtis ir toliau, savo pozicijas ginti. Kad ir kas vestų bylą, ji turi būti vedama kompetentingai, kad būtų pridėtinė vertė Lietuvai“, – dėstė paskirtasis susisiekimo ministras.

Anot jo, sankcijos baltarusiškam importui, įskaitant trąšas, išlieka ir apie situacijos kitimą kalbų nėra.

„Sankcijos buvo ir išlieka – kroviniai nėra vežami ir nebus vežami, kol nepasikeis visa pasaulyje esanti geopolitinė situacija“, – pridūrė J. Taminskas.

Klausimų dėl sankcijų Baltarusijai kilo po to, kai Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) paskelbė, kad atšaukia sankcijas baltarusiškoms oro linijoms „Belavia“. Sprendimas priimtas po to, kai Aliaksandro Lukašenkos režimas paleido 52 politinius kalinius, tarp kurių buvo ir 6 Lietuvos piliečiai.

Tiesa, Lietuvos lyderiai patikino, kad sankcijų Baltarusijai atlaisvinimo klausimas nėra svarstomas.

ELTA primena, kad 2021 m. įsigaliojo JAV sankcijos baltarusiškoms trąšoms. Numatyta, kad iki tų metų gruodžio 8 d. visi JAV fiziniai ir juridiniai asmenys privalo užbaigti sandorius su Baltarusijos kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“.

2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir Europos Sąjunga (ES).

Tuo metu Lietuvos valstybinė įmonė „Lietuvos geležinkeliai“ sutartį dėl trąšų tranzito nutraukė pagal 2022 m. priimtą Vyriausybės sprendimą, kuriame teigiama, jog „Belaruskalij“ kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. 

Iki tol tranzitas turėjo vykti iki 2023-iųjų pabaigos. Reikalaudama atlyginti nuostolius, „Belaruskalij“ prieš Lietuvą inicijavo arbitražo procesą.

Teismo duomenimis, „Belaruskalij“ iš Lietuvos siekia prisiteisti beveik 12 mlrd. eurų siekiančius nuostolius.

