Taip šildydami būstą nesigailėsite: įvardijo veiksmingiausius būdus

„Eko2šiluma“ vadovas Romualdas Grikšas ir statytojas, NT brokelis Artūras Adamonis tinklalaidėje „Statybų gidas“ įvardijo veiksmingiausią šildymo rūšį.
Specialistai išskiria tris pagrindines įrangos rūšis: šilumos siurblius „oras–oras“, „oras–vanduo“ ir geoterminio šildymo įrenginius. Šios trys šildymo rūšys, anot specialistų, veiksmingiausios.
Iš trijų išskiria geriausią
Anot Romualdo Grikšo, šios trys šildymo rūšys – veiksmingiausios.
„Oras–oras“ šilumos siurbliai yra bene paprasčiausiai sumontuojami. Jie puikiai tinka ir senesnės statybos pastatams, kurie gal nėra ypač sandarūs – tokiu atveju oro cirkuliacija padeda ventiliuoti patalpas, užkerta kelią perteklinės drėgmės bei pelėsio atsiradimui.
Tokie įrenginiai greitai pakelia temperatūrą iki pageidaujamos, o vasarą dar ir vėsina patalpas. Kai kurių gamintojų šilumos siurbliai taip pat jonizuoja, filtruoja ir valo orą – tad nedidelis įrenginys gali atnešti tikrai daug naudos, ne vien komfortišką oro temperatūrą“, – teigia R. Grikšas.
„Oras–vanduo“ siurblys, anot specialisto, gali pagaminti iki 75 laipsnių termofikatą. Nesvarbu, ar turite radiatorius, ar grindinį šildymą – tai netampa problema. Tačiau R. Grikšas pabrėžia, kad sunkumų gali kilti, nes kiekvienas namas yra individualus.
Geoterminio šildymo įrenginius specialistas lygina su „oras–oras“ šilumos siurbliais. Šios sistemos įrengimo metu atliekami gręžiniai, tad reikia įvertinti, kad bus sudarkytas kiemas. R. Grikšas geoterminio šildymo sistemą įvardija kaip brangiausią iš visų trijų.
Visų trijų šildymo sistemų pliusas – galimybė jas kombinuoti. Specialistai pateikia rikiuotę pagal kainą ir efektyvumą:
„Turime tris pagrindinius šilumos šaltinius, kuriuos galima kombinuoti su kita šildymo sistema – esama arba būsima. Geoterminis – brangiausias, „oras–vanduo“ – viduryje, „oras–oras“ – pigiausias ir greičiausias“, – teigia R. Grikšas.
Žmonės vis dažniau atsisako kaminų
Anot specialistų, žmonės jau kurį laiką ruošiasi permainoms – tai rodo ženkliai sumažėjęs išmetamų dūmų kiekis.
„Permainos namų ūkių katilinėse prasidėjo jau senokai – kaminų dabar matome vis mažiau. Nekilnojamojo turto rinka į technologines naujoves sureagavo labai operatyviai.
Aišku, reikalingi finansiniai resursai, kad seną kieto kuro katilą pakeistume, pavyzdžiui, šilumos siurbliu, bet paramos programos šį procesą tikrai paspartino. O žmonės, supratę, kokį komforto lygį gali užtikrinti šilumos siurbliai, į malkas ar briketus tikrai nebenori dairytis atgal“, – teigia A. Adamonis.
Šiuolaikiška įranga gali nepriekaištingai veikti bet kokiuose būstuose. Tik reikia įvertinti, tai, kad, pavyzdžiui, žiemą įšildyti 50 kvadratinių metrų ploto sodybą reikia mažiau laiko ir energijos, o 3–5 kartus erdvesnio namo, kuriame palaikoma, tarkime, 10–12 laipsnių temperatūra, per pusvalandį prišildyti nepavyks.
