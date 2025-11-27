 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Swedbank“ skyrė 10 mln. eurų VU neliečiamojo kapitalo fondui: štai kaip panaudos

2025-11-27 16:12 / šaltinis: BNS
2025-11-27 16:12

„Swedbank“ skyrė 10 mln. eurų Vilniaus universiteto (VU) neliečiamojo kapitalo fondui.

Swedbank (Fotobankas)

0

Kaip ketvirtadienį pranešė universitetas, iš paramos lėšų VU fonde bus įkuriamas „Swedbank“ subfondas tvariai ir ilgalaikei šalies pažangai skatinti.

Po banko įnašo neliečiamojo kapitalo fondo kapitalas sieks 20 mln. eurų.

Subfondas rems iniciatyvas, kurios kurs tvarų ir ilgalaikį poveikį Lietuvos socialinei, ekonominei ir kultūrinei raidai. VU praneša, kad remiamos veiklos ir iniciatyvos bus finansuojamos iš uždirbtos neliečiamojo kapitalo investicinės grąžos.

„Pažangi visuomenė – mus visus vienijantis tikslas. Šiandien drauge su Vilniaus universitetu žengiame dar vieną žingsnį kurdami Lietuvą kaip stiprią ir į ateitį žvelgiančią valstybę. Tikime, kad mūsų bendros pastangos suteiks papildomą impulsą visos šalies pažangai“, – pranešime cituojama „Swedbank“ Lietuvoje vadovė Inga Skisaker.

Pasak VU rektoriaus Rimvydo Petrausko, ši investicija yra postūmis universitetui įgyvendinti svarbias mokslo idėjas

„Šis bendradarbiavimas parodo abipusę atsakomybę valstybei ir visuomenei, nes parama bus skirta šiandien visuomenės raidai reikšmingoms problemoms spręsti ir ateities iššūkiams atliepti“, – sako R. Petrauskas.

VU neliečiamojo kapitalo fondas įsteigtas 2016 metais.

