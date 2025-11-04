Vernickaitė pradės darbą Vilniaus universitete – eis komunikacijos ir rinkodaros vadovės pareigas

„Mano Alma Mater. Bakalauras, magistras, daktaro disertacija. Nuo šios savaitės jungiuosi prie Vilniaus universiteto komandos kaip komunikacijos ir rinkodaros vadovė“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Vernickaitė.
„Prasminga ir vertinga dirbti ten, kur ugdoma Lietuvos ateitis. Būti ten, kur užauga lyderiai ir kuriamas aukščiausio lygio mokslas. Kaip komunikacijos žmogui, man bus be galo įdomu ir smalsu prisiliesti bei dirbti su vienu stipriausių ir seniausių Lietuvos prekės ženklų“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę A. Vernickaitė pranešė, kad traukiasi iš VSD atstovės spaudai pareigų. Pastarojoje įstaigoje ji dirbo nuo 2021-ųjų.
„Buvo didžiausia garbė tarnauti Lietuvai Valstybės saugumo departamente. Kas dieną būti kartu su išskirtiniais žmonėmis, atsidavusiais savo tarnystei ir prasmingai misijai. Būti aplinkoje, kuri, kaip gali pasirodyti neįtikėtina, šalia paslapties sukuria tiek daug erdvės ir laisvės kūrybai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį rašė A. Vernickaitė.
Prieš darbą VSD, A. Vernickaitė buvo tuometinio energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno patarėja.
Anksčiau ji dirbo Konstitucinio Teismo (KT) atstove spaudai, žurnaliste LNK televizijoje, dienraštyje „Verslo žinios“.
A. Vernickaitė yra apsigynusi daktaro disertaciją apie parlamentarų informacinę elgseną.
