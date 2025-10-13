Sutriko VU informacinės sistemos: atsakė, ar susiję su kibernetine ataka

„Šiandien buvo užfiksuotas pagrindinių maršrutizatorių sutrikimas, dėl kurio yra nepasiekiamos visos Vilniaus universiteto sistemos – tiek iš išorės, tiek iš vidinio tinklo, šiuo metu ryšys atkuriamas, tačiau jų pilnam atkūrimui dar gali prireikti šiek tiek laiko. Sutrikimas nėra susijęs su kibernetine ataka“, – teigiama „Facebook“ pranešime.
„Apgailestaujame dėl laikinų nepatogumų ir dėkojame už supratingumą“, – priduriama įraše.
