  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sutriko VU informacinės sistemos: atsakė, ar susiję su kibernetine ataka

2025-10-13 16:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 16:15

Pirmadienį Vilniaus universiteto (VU) studentai bei darbuotojai susidūrė su nemalonia situacija – visos VU sistemos nepasiekiamos. Įstaiga pateikė paaiškinimą bei patikino, kad incidentas nesusijęs su kibernetine ataka.

Vilniaus universitetas BNS Foto

1

„Šiandien buvo užfiksuotas pagrindinių maršrutizatorių sutrikimas, dėl kurio yra nepasiekiamos visos Vilniaus universiteto sistemos – tiek iš išorės, tiek iš vidinio tinklo, šiuo metu ryšys atkuriamas, tačiau jų pilnam atkūrimui dar gali prireikti šiek tiek laiko. Sutrikimas nėra susijęs su kibernetine ataka“, – teigiama „Facebook“ pranešime.

„Apgailestaujame dėl laikinų nepatogumų ir dėkojame už supratingumą“, – priduriama įraše.

 

