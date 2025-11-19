Svarbu ūkininkams: liko vos kelios savaitės padaryti šį privalomą veiksmą

Į apskaitą turi būti įtraukiami šie tręšiamieji produktai: mėšlas, srutos, azoto, fosforo ir kalio (NPK) trąšos bei kitos organinės trąšos.
Apskaitos nereikia pildyti, jei naudojamos tik mikroelementinės trąšos, kalcio, magnio, natrio, sieros produktai ar organinės liekanos, naudojamos laukams tręšti.
Jei ūkyje naudojamos mineralinės ar organinės trąšos ir tręšiamas plotas siekia 10 ha ar daugiau, apskaita turi būti užpildyta iki gruodžio 1 d. Pildymo formą galite pasirinkti Jums patogiausią – PPIS, popierinę arba elektroninę.
Jei ūkyje laukams tręšti naudojamas mėšlas ar srutos, apskaita turi būti užpildyta iki gruodžio 10 d.
Pildymo forma priklauso nuo apdorojamo ploto: – jei tręšiamas plotas yra iki 10 ha, galite pasirinkti Jums patogiausią formą; – jei tręšiama daugiau kaip 10 ha, apskaita pildoma tik PPIS.
Nepriklausomai nuo tręšiamo ploto, negalima viršyti 170 kg azoto (N) hektarui per metus.
Atminkite, kad laikoma, jog 1 sutartinis gyvulys per metus išskiria apie 100 kg bendrojo azoto (N).
Svarbu paminėti, kad žemės ūkio veiklos subjektas, per kalendorinius metus tręšiantis daugiau kaip 30 ha žemės ūkio naudmenų azoto turinčiomis trąšomis, mėšlu ir (ar) srutomis, ir kai bendras ištręštas azoto kiekis (kg/ha) viršija Aprašo 3 priede nustatytas maksimalias normas konkrečiam augalui, privalo turėti tręšimo planą.
Kilus klausimams dėl Trąšų naudojimo apskaitos posistemio pildymo, galite kreiptis:
Į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą – tel. (0 5) 266 0620, el. paštu [email protected]