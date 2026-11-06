Suskaičiavo europiečių algas: lietuviškos lenkia kaimynų ir jau netoli Italijos ar Ispanijos?

Ir jeigu prieš kelerius metus mūsų algos buvo ketvirtadaliu mažesnės už ispaniškas ar itališkas, tai pernai šis skirtumas susitraukė iki vos 10 proc.
Tiesa, lietuviškos algos gali atrodyti dirbtinai didesnės už daugelio kitų šalių atlyginimus. Taip yra dėl to, kad 2019 m. jos buvo formaliai padidintos 1,289 karto.
Atlyginimai skirtingose ES šalyse 2025 m.
Įvertinus darbo dienų ir valandų skaičių, pernai visoje ES vidutinis metinis darbo užmokestis viršijo 41 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių. Tai būtų 3455 eurai per mėnesį.
Tačiau skirtingų šalių vidutinės algos skyrėsi kelis kartus, rodo naujausi „Eurostat“ duomenys.
Per visus praėjusius metus daugiausia uždirbo darbuotojai Liuksemburge (85 609 eurus), Danijoje (73 500 eurų) ir Airijoje (64 387 eurus). Padalijus šias sumas į 12 mėnesių, išeitų atitinkamai 7134 eurai, 6125 eurai ir 5366 eurai per mėnesį.
Mažiausia vidutinė metinė alga pernai buvo Vengrijoje (20 138 eurai), Graikijoje (18 772 eurai) ir Bulgarijoje (16 201 euras). Per mėnesį tai būtų atitinkamai 1678 eurai, 1564 eurai ir 1350 eurų.
Taigi vidutinis darbuotojas Liuksemburge uždirbo daugiau kaip penkis kartus daugiau nei Bulgarijos gyventojas.
Lietuvių algos didesnės už 12 kitų ES šalių darbuotojų algas
„Eurostat“ skaičiuoja, kad pernai Lietuvoje vidutinis metinis atlyginimas siekė 32 170 eurų. Tai būtų 2681 euras per mėnesį neatskaičius mokesčių.
Tai yra gerokai daugiau nei uždirba kaimyninių šalių darbuotojai.
Vidutinis metinis atlyginimas pernai Latvijoje buvo 22 688 eurai (t. y. 1891 euras per mėnesį), Lenkijoje – 23 853 eurai (1988 eurai per mėnesį), o Estijoje – 27 821 euras (2318 eurų per mėnesį).
Vis dėlto „popieriniai“ atlyginimai nepasako visko apie tai, kiek žmogui lieka sumokėjus visus mokesčius ir socialinio draudimo įmokas.
Be to, Lietuva yra bene vienintelė valstybė, kurioje beveik visas socialinio draudimo įmokas, bent jau formaliai, moka pats darbuotojas. Kitose šalyse maždaug pusę įmokų moka darbuotojas, o kitą pusę – darbdavys.
Šitaip darbo užmokestis Lietuvoje skaičiuojamas nuo 2019 m. pradžios. Tuo metu visų darbuotojų algos formaliai buvo padaugintos iš 1,289. Tai iš dalies paaiškina, kodėl lietuvių atlyginimai atrodo gerokai didesni už kaimynų.