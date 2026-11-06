Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Suskaičiavo europiečių algas: lietuviškos lenkia kaimynų ir jau netoli Italijos ar Ispanijos?

2026-11-06 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 14:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daugelis yra linkę skųstis atlyginimo dydžiu ar tuo, kad jis neauga taip sparčiai, kaip kainos. Tačiau daugiau kaip 32 tūkst. eurų siekiantis metinis darbo užmokestis Lietuvoje jau senokai viršija atlyginimus Lenkijoje, Latvijoje ar Estijoje.

Daugelis yra linkę skųstis atlyginimo dydžiu ar tuo, kad jis neauga taip sparčiai, kaip kainos. Tačiau daugiau kaip 32 tūkst. eurų siekiantis metinis darbo užmokestis Lietuvoje jau senokai viršija atlyginimus Lenkijoje, Latvijoje ar Estijoje.

REKLAMA
0

Ir jeigu prieš kelerius metus mūsų algos buvo ketvirtadaliu mažesnės už ispaniškas ar itališkas, tai pernai šis skirtumas susitraukė iki vos 10 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, lietuviškos algos gali atrodyti dirbtinai didesnės už daugelio kitų šalių atlyginimus. Taip yra dėl to, kad 2019 m. jos buvo formaliai padidintos 1,289 karto.

REKLAMA
REKLAMA

Atlyginimai skirtingose ES šalyse 2025 m.

Įvertinus darbo dienų ir valandų skaičių, pernai visoje ES vidutinis metinis darbo užmokestis viršijo 41 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių. Tai būtų 3455 eurai per mėnesį.

REKLAMA

Tačiau skirtingų šalių vidutinės algos skyrėsi kelis kartus, rodo naujausi „Eurostat“ duomenys.

Per visus praėjusius metus daugiausia uždirbo darbuotojai Liuksemburge (85 609 eurus), Danijoje (73 500 eurų) ir Airijoje (64 387 eurus). Padalijus šias sumas į 12 mėnesių, išeitų atitinkamai 7134 eurai, 6125 eurai ir 5366 eurai per mėnesį.

Mažiausia vidutinė metinė alga pernai buvo Vengrijoje (20 138 eurai), Graikijoje (18 772 eurai) ir Bulgarijoje (16 201 euras). Per mėnesį tai būtų atitinkamai 1678 eurai, 1564 eurai ir 1350 eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Taigi vidutinis darbuotojas Liuksemburge uždirbo daugiau kaip penkis kartus daugiau nei Bulgarijos gyventojas.

Lietuvių algos didesnės už 12 kitų ES šalių darbuotojų algas

„Eurostat“ skaičiuoja, kad pernai Lietuvoje vidutinis metinis atlyginimas siekė 32 170 eurų. Tai būtų 2681 euras per mėnesį neatskaičius mokesčių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai yra gerokai daugiau nei uždirba kaimyninių šalių darbuotojai.

Vidutinis metinis atlyginimas pernai Latvijoje buvo 22 688 eurai (t. y. 1891 euras per mėnesį), Lenkijoje – 23 853 eurai (1988 eurai per mėnesį), o Estijoje – 27 821 euras (2318 eurų per mėnesį).

Vis dėlto „popieriniai“ atlyginimai nepasako visko apie tai, kiek žmogui lieka sumokėjus visus mokesčius ir socialinio draudimo įmokas.

REKLAMA

Be to, Lietuva yra bene vienintelė valstybė, kurioje beveik visas socialinio draudimo įmokas, bent jau formaliai, moka pats darbuotojas. Kitose šalyse maždaug pusę įmokų moka darbuotojas, o kitą pusę – darbdavys.

Šitaip darbo užmokestis Lietuvoje skaičiuojamas nuo 2019 m. pradžios. Tuo metu visų darbuotojų algos formaliai buvo padaugintos iš 1,289. Tai iš dalies paaiškina, kodėl lietuvių atlyginimai atrodo gerokai didesni už kaimynų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų