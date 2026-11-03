DIENOS PJŪVIS. Atlyginimų skirtumai bado akis: ar vis dar vertingas diplomas?

Dėl to kyla esminis klausimas: ar aukštojo mokslo diplomas šiuolaikinėje darbo rinkoje vis dar išlaiko savo vertę, ar profesinis pasirengimas tampa pranašesniu pasirinkimu?
Apie darbo rinkos pokyčius, atlyginimų tendencijas ir išsilavinimo įtaką pajamoms diskutuoja Užimtumo tarnybos atstovė Rita Karavaitienė ir Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovė Aurelija Maldutytė.
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