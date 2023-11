Susisiekti su įmone - greičiau nei bet kada anksčiau

REKLAMA

Klientų pasitenkinimo indeksą (NPS) kasdien matuojantis „Mano BŪSTO“ Klientų patirčių centras per pastaruosius metus pagerino bene visus veiklos rodiklius, o klientų pasitenkinimą išaugino net 136 proc. Per šį laikotarpį ženkliai pagerėjo klientų užklausų valdymas, aptarnavimo kokybė ir greitis, konsultantų gebėjimas čia ir dabar spręsti klientams aktualius klausimus.

Be to, pasiektas ir naujas rekordas - 9 iš 10 į Klientų centrą skambinančių gyventojų sujungiami greičiau nei per 20 sekundžių. Prieš metus konsultantams greičiau nei per 20 sekundžių pavykdavo atsiliepti į 68 proc. klientų skambučių, o dabar šis rodiklis šoktelėjo iki 91 proc.

Tiesa, miestams paskelbus šildymo sezono pradžią šis rodiklis laikinai kiek sumenko, kadangi šiuo laikotarpiu skambučių srautas įprastai išauga maždaug 40 proc. Tačiau dabar, kuomet išsisprendė šildymo paleidimo klausimai, situacija vėl stabilizavosi.

„Prieš keletą metų buvo paplitęs toks teiginys, esą prisiskambinti į „Mano BŪSTĄ“ yra sudėtinga, reikia ilgai laukti, kol atsilieps konsultantai. Tai galiu atsakingai pareikšti, kad šiandien toks naratyvas yra ne kas kita, o mitas. Dabar su mumis galima susisiekti daug operatyviau, nei bet kada anksčiau ir greičiau, nei su daugeliu kitų klientus telefonu konsultuojančių institucijų“, - sako „Mano BŪSTO“ Klientų patirčių centro vadovė Gina Grigaliūnienė.

Jos teigimu, analizuojant apklausų duomenis konsultantų pastangas kasdienių apklausų metų vertinantys įmonės klientai išskyrė tris savybes, kurias įvardija kaip stipriausias. Tai – specialistų kompetencija, operatyvumas sprendžiant įvairaus sudėtingumo klausimus bei mandagus bendravimas.

„Mano BŪSTO“ Klientų patirčių centro vadovė pastebi, kad tokius klientų įvertinimus pavyko pasiekti nuolat peržiūrint veiklos procesus, investuojant į kokybės gerinimo sprendimus bei skatinant darbuotojų bendradarbiavimą.

Bendrovės konsultantai per mėnesį vidutiniškai gauna 40 tūkst. klientų užklausų arba daugiau nei 1300 paklausimų per dieną. Suvaldyti tokius srautus yra nemenkas iššūkis. Tačiau Klientų patirčių centro specialistai ne tik susitvarko su užduotimis, bet ir nuolat gerina veiklos rezultatus.

„Mano BŪSTAS“ daugiabučių priežiūros paslaugas Lietuvoje teikia daugiau kaip 20 metų. Įmonės paslaugomis naudojasi per 190 tūkst. namų ūkių visoje Lietuvoje. Bendrovė priklauso holdingui, kurio akcijos kotiruojamos Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Tai – finansinio stabilumo garantas, kuris užtikrina įmonės veiklos skaidrumą ir patikimumą, o svarbiausią - klientų kaupiamųjų lėšų saugumą.