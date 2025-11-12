Su „Iki“ šventėms pasiruošti lengviau: vaišes į kitą lygį pakylės nauji sūriai, saldumynai ir skanėstai su trumais

„Būdami arčiau savo pirkėjų matome – gyventojams svarbu ne tik gera kaina, bet ir galimybė patirti atradimo džiaugsmą. Siūlome ypač platų kokybiškų prekių asortimentą ir akcijas net apie 5 tūkstančiams prekių kas savaitę, todėl „Iki“ daugelis gyventojų renkasi ne tik kasdien, bet ir ieškant šio to ypatingo. Matome, kad pirkėjai yra pasiilgę šventinių skonių, todėl iš anksto planuoja pirkinius ir ieško, ką gardaus būtų galima padėti ant šventinio stalo“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Privatūs prekių ženklai leidžia „Iki“ pasiūlyti net ir gurmaniškus produktus už itin patrauklias kainas – ir „Billa Premium“ jau tapusi tikru atradimu tiems, kurie vertina kokybę.
„Lietuviai – žingeidūs ir pasaulines tendencijas mielai išbandantys pirkėjai. Todėl asortimentą artėjant Kalėdoms papildėme ne tik klasikiniais, bet ir madingais skoniais, kurių iki šiol tekdavo ieškoti specializuotose parduotuvėse. Dabar pavyks sutaupyti ir laiko, ir pinigų – bei mėgautis šventėmis bei jų laukimu su mažiau rūpesčių“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Kalėdų laukti su „Billa Premium“ – tai proga mėgautis gurmaniškais skoniais jau dabar. Juk šis metų laikas kupinas šventinių susibūrimų su bičiuliais, jaukių pasisėdėjimų su šeima – kai norisi pasinerti į gardžių atradimų nuotaiką, ragauti, bandyti naujus derinius ir sukurti šventinį jausmą.
Šito jau ragavot? Gurmaniškas atradimų meniu iš „Billa Premium“
Tik „Iki“ parduotuvėse Lietuvoje randamas „Billa Premium“ pirkėjams jau pažįstamas kaip aukščiausios kokybės ženklas, siūlantis pasaulyje dievinamus skonius už puikią kainą. Kiekvienas produktas čia – tarsi mažas gastronominis nuotykis: nuo šventinių itališkų makaronų iki ispaniškų kumpių ar belgiško šokolado.
Tarp į „Iki“ parduotuves jau sugrįžusių daugybės šventiškų vaišių žvaigždžių – kreminiai omaro, tuno ar grybų putėsiai, krevetės su Provanso žolelėmis, šaltai rūkytų, vytintų mėsos gaminių ir gurmaniškų sūrių gausybė. Šiemet „Iki“ pasirūpino, kad šventinis stalas būtų dar įspūdingesnis.
„Norime, kad ir šventes, ir kasdienybę mūsų pirkėjams lydėtų kuo mažiau streso – ir kiekvienas galėtų pasigaminti aukšto lygio patiekalą neišleidžiant viso biudžeto. Todėl kruopščiai atrinkome naujienas, kurios padeda pasiruošti Kalėdoms ar kasdien pasilepinti lengviau, bet skaniau. Pavyzdžiui, legendiniais itališkais „Carbonara“ makaronais daugelis įpratę mėgautis restorane, bet su „Billa Premium“ kiaulienos pažandės „Guanciale“ kubeliais tai nesunkiai pavyks paruošti ir namuose. Arba, turint šaldyto „Billa Premium“ tuno šaldiklyje, iškepti kitokį steiką namuose“, – sako G. Kitovė.
Džiugios naujienos – ir trumų, ir sūrių gerbėjams
Trumai pastaraisiais metais tapę kodiniu žodžiu, kalbant apie išties gurmaniškas patirtis. „Iki“ pirkėjai jau pamėgę extra virgin alyvuogių aliejų, „pesto“ padažą, vytintą saliamį, buratą, netgi bulvių traškučius, grietinės padažą ar sviestą su trumais. Šiemet asortimentą „Iki“ papildė dar platesne įvairove: trumų gerbėjams tikrai patiks naujas padažas makaronams „Sugo tomato“, sūris „Gran Al Tartufo“, focaccina duonos lazdelės, druskos ir pipirų mišinys su trumais. Kasdieniai patiekalai ir užkandžiai visai nebrangiai bus pakylėti į naują lygį.
Reikia greitos idėjos, ką padėti ant stalo susibūrus su draugais? Į šį klausimą atsakys nauji „Billa Premium“ užkandžių rinkiniai – pavyzdžiui, su rūkytų mėsos gaminių ir sūrio trio „Antipasto Fume“ ar jautienos karpačo. Jei dievinate rūkytą žuvį ir jūros gėrybes – išbandykite „Billa Premium“ rūkytas midijas, rūkytą lašišą ar ančiuvių filė.
Lietuviai darosi ir vis didesni sūrių gurmanai – tad šalia „Iki“ pirkėjų pamėgtų „parmigiano“, „camembert“, „Gouda“, čederio lentynose pirkėjai ras ir naujovių. „Billa Premium“ asortimentą papildęs „Raclette“ sūris tobulai tinka lydyti – patiekite jį ant virtų bulvių, daržovių ar traškaus batono griežinėlių, kaip tai daroma Šveicarijoje. „Gruyère“ puikiai dera karštuose apkepuose, fondiu ar makaronų patiekaluose, suteikdamas jiems subtilaus riešutinio skonio ir šventiško sodrumo. Tuo tarpu salotoms ar užkandžių lentai rafinuotumo suteiks „Gouda“ ožkos sūris.
„Absoliutus hitas jau kelerius metus – pistacijos. Jas iš naujo pamėgę gyventojai „Iki“ lentynose už geras kainas ras ne tik jau daugelio atrastą pistacijų kremą, bet ir legendinę turkišką baklavą. Pistacijos įsisukusios ir į itališkus „Panettone“ pyragus, be kurių daugelis nebeįsivaizduoja Kalėdų. Tiems, kas nori paskanauti jų kuo įvairesnių, siūlome patogų rinkinį, kuriame yra net trys mini pyragai: su pistacijų kremu, su „limoncello“ ir su šokolado įdaru. O einant į svečius tai bus ir puiki simbolinė dovana, kupina kalėdinės dvasios“, – skanias naujoves „Iki“ pristato G. Kitovė.
Atnaujintame „Billa Premium“ asortimente pirkėjai ras įvairiausiems skoniams skirtų skanėstų: šaldytų desertų, sausainių, aukštos kokybės makaronų, džemų, padažų, ryžių, įvairiausių užkandžių – nuo skirtingų alyvuogių iki vytintų kumpių. Netgi rytai su „Billa Premium“ primins – gera džiaugtis gyvenimu. To pavyzdys – naujos granolos su džiovintomis braškėmis, bananais ir kokosais bei su lazdynų riešutais, pistacijomis ir šokolado gabaliukais.
Į vaikystę nukelsiantis „Douceur“ saldumynų pasaulis
Iš šventinių prekių kalėdiniai saldumynai į krepšelius keliauja vieni pirmųjų. Kad būtų pateisinti visų lūkesčiai, „Iki“ siūlo ir privatų prekės ženklą „Douceur“. Tai specialiai Kalėdų sezonui sukurta linija, kurioje kiekvienas gaminys yra mažas saldus ritualas, grąžinantis į vaikystės kalėdinę nuotaiką.
Šiais metais tik „Iki“ parduotuvėse Lietuvoje siūlomame „Douceur“ asortimente – visa tai, be ko Kalėdos neatrodytų tokios jaukios: aromatingi imbieriniai, cinamono skonio ar sviestiniai-migdoliniai sausainiai, įvairūs meduoliai, šokoladinės figūrėlės ir seneliai, nuga ar marcipanais pagardinti saldainiai, įvairių rūšių ir skonių riešutai.
Plačiausią tiek „Billa Premium“, tiek „Douceur“ produkcijos pasirinkimą rasite didžiausiosios – trijų širdelių – „Iki“ parduotuvėse visoje šalyje. Rasti artimiausią galite čia: iki.lt/iki-parduotuviu-tinklas.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki" pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki" parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje.
