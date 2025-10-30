Stringa SEB banko paslaugos: pinigų galite ir nesulaukti

SEB banko klientai pastebėjo, kad ketvirtadienį iki pietų niekaip nepavyksta pervesti pinigų.
Kaip bankas informavo naujienų portalą tv3.lt šiuo metu dėl techninių priežasčių dalis SEB banko klientų gali susidurti su sutrikimais tvirtinant operacijas su „Smart-ID“ ir „Mobile-ID“ PIN2 kodu.
„Jei šiuo metu reikia atlikti mokėjimus, klientai gali autentifikavimui naudoti SEB banko mobiliąją programėlę ar kodų generatorių. Atsiskaityti mokėjimo kortelėmis galima kaip įprastai. Atsiprašome ir dedame visas pastangas, kad kuo greičiau išspręstume kilusius techninius nesklandumus“, – atsiųstame komentare nurodė banko atstovai.
Jie nepateikė informacijos, kada trikdžiai bus pašalinti.