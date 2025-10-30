Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Stringa SEB banko paslaugos: pinigų galite ir nesulaukti

2025-10-30 11:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 11:20

Vienas didžiausių šalies komercinių bankų ketvirtadienį susiduria su trikdžiais. Dėl to jo klientai gali patirti įvairių problemų.

SEB bankomatas (nuotr. Elta)

Vienas didžiausių šalies komercinių bankų ketvirtadienį susiduria su trikdžiais. Dėl to jo klientai gali patirti įvairių problemų.

REKLAMA
2

SEB banko klientai pastebėjo, kad ketvirtadienį iki pietų niekaip nepavyksta pervesti pinigų.

Kaip bankas informavo naujienų portalą tv3.lt šiuo metu dėl techninių priežasčių dalis SEB banko klientų gali susidurti su sutrikimais tvirtinant operacijas su „Smart-ID“ ir „Mobile-ID“ PIN2 kodu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei šiuo metu reikia atlikti mokėjimus, klientai gali autentifikavimui naudoti SEB banko mobiliąją programėlę ar kodų generatorių. Atsiskaityti mokėjimo kortelėmis galima kaip įprastai.   Atsiprašome ir dedame visas pastangas, kad kuo greičiau išspręstume kilusius techninius nesklandumus“, – atsiųstame komentare nurodė banko atstovai.

Jie nepateikė informacijos, kada trikdžiai bus pašalinti.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų