  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Stiprėjo pasitikėjimas Latvijos statybų, prekybos, paslaugų sektoriuose, prastėjo pramonėje

2025-11-03 16:47 / šaltinis: BNS
2025-11-03 16:47

Pasitikėjimas praėjusį mėnesį stiprėjo Latvijos statybų, prekybos, paslaugų sektoriuose, bet prastėjo apdirbamojoje pramonėje, rodo nacionalinės statistikos tarnybos reguliariai skelbiamų tyrimų naujausi duomenys.

Pasitikėjimas praėjusį mėnesį stiprėjo Latvijos statybų, prekybos, paslaugų sektoriuose, bet prastėjo apdirbamojoje pramonėje, rodo nacionalinės statistikos tarnybos reguliariai skelbiamų tyrimų naujausi duomenys.

0

Mažmeninės prekybos verslo aplinka spalį ir toliau buvo vertinama palankiai, jos atstovų pasitikėjimo indeksas per mėnesį pakilo nuo 4,9 iki 5,1 punkto.

Paslaugų sektoriuje verslo aplinka taip pat buvo vertinama teigiamai, o rodiklis paaugo nuo 1,7 iki 2,4 punkto.

Pasitikėjimas statybų sektoriuje pasiekė aukščiausią lygį nuo 2019-ųjų gegužės – indeksas buvo minus 4,0 punkto, palyginti su rugsėju padidėjo 2,8 punkto.

Apdirbamosios pramonės atstovų pasitikėjimo indeksas per mėnesį nukrito 0,8 punkto iki minus 4,2 punkto. Iš 23 tirtų apdirbamosios gamybos šakų septyniose verslo aplinka pagerėjo, 14-oje – pablogėjo.

Teigiami rodikliai reiškia palankiai vertinamą verslo aplinką, neigiami – priešingai.

Bendras ekonominių nuotaikų indeksas, apibūdinantis bendrą socialinę ir ekonominę padėtį, spalį, pirmąkart nuo 2022-ųjų vasario, viršijo ilgametį vidurkį, per mėnesį augęs nuo 98,7 iki 100,8 punkto. 100 punktų viršijanti jo reikšmė reiškia didesnę už ilgametį vidurkį, o mažesnė – priešingai.

Šie rodikliai per nuotolines sociologines apklausas skaičiuojami vadovaujantis Europos Komisijos metodologija.

