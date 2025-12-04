Stebinantys skaičiai: gyventojų skolų suma per metus išaugo 92 mln. eurų

„Skolų mastas Lietuvoje išlieka labai didelis. Vidutinės kreditoriams negrąžintų skolų sumos taip pat didėja“, – pranešime teigia LAR prezidiumo pirmininkas, antstolis Irmantas Gaidelis.
LAR duomenimis, vidutinė antstolių išieškomos skolos suma per metus padidėjo 81 euru – nuo 2 697 iki 2 778 eurų.
Fiksuota, kad nuo „skolų atostogų“ starto bendras legaliai dirbančių skolininkų skaičius sumažėjo 1,8 proc. Taip pat sulėtėjo išieškojimo efektyvumas – per 10 šių metų mėnesių antstoliai užbaigė 12,2 proc. mažiau nei pernai vykdomųjų bylų, o visiškai sėkmingai įvykdytų bylų skaičius sumažėjo 10,8 proc.
„Matome, kad tokios teisinės iniciatyvos kaip „skolų atostogos“, nors ir grindžiamos socialiniu jautrumu, dažniau tampa paskata piktnaudžiavimui, bet ne paskata pradėti grąžinti skolas. Skolininkams taikomos nuolaidos reikšmingai sumažina atsakomybę, daugėja galimybių sulaukti senaties ir taip išsisukti nuo administracinių baudų mokėjimo, o ir kitų skolų grąžinimas dažnai atidedamas neribotam laikui“, – pažymi I. Gaidelis.
Tuo metu alimentų skolos per metus išaugo beveik 19,3 proc. ir šiuo metu siekia 204,5 mln. eurų.
„Pradelstų alimentų problemos gilėja, tėvai vis labiau įsiskolina savo vaikams. Daugelis jų sąmoningai slepia pajamas, dirba neoficialiai, perrašo turtą giminaičiams, kad tik išvengtų prievolės išlaikyti savo vaikus“, – pranešime cituojama antstolė, LAR prezidiumo narė Asta Stanišauskaitė.
LAR sudaryto gyventojų skolų žemėlapio duomenimis, bendras gyventojų pradelstų skolų skaičius per metus išaugo 0,6 proc.
Taip pat pastebėta, kad skolų koncentracija kai kuriose savivaldybėse skiriasi 3–4 kartus. Pasienio regionuose, pavyzdžiui, Pagėgių ir Varėnos rajono savivaldybėse, pradelstų skolų tenka daugiausia – atitinkamai 847 ir 722 bylos tūkstančiui gyventojų. Tuo metu mažiausiai skolų registruojama Birštone (238,5 bylos), Palangoje (251,2 bylos) ir Utenos rajone (268 bylos).
LAR nurodo, kad skolų žemėlapis sudarytas klasifikuojant Registrų centro viešai skelbiamus Antstolių informacinės sistemos duomenis, aktualius 2025 m. rugsėjo 30 d.