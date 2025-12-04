 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Stebinantys skaičiai: gyventojų skolų suma per metus išaugo 92 mln. eurų

2025-12-04 16:59 / šaltinis: BNS
2025-12-04 16:59

 Bendra gyventojų skolų suma šalyje per metus išaugo 92 mln. eurų ir šiuo metu siekia 3,659 mlrd. eurų, rodo Lietuvos antstolių rūmų (LAR) sudarytas gyventojų skolų žemėlapis.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

 Bendra gyventojų skolų suma šalyje per metus išaugo 92 mln. eurų ir šiuo metu siekia 3,659 mlrd. eurų, rodo Lietuvos antstolių rūmų (LAR) sudarytas gyventojų skolų žemėlapis.

REKLAMA
0

„Skolų mastas Lietuvoje išlieka labai didelis. Vidutinės kreditoriams negrąžintų skolų sumos taip pat didėja“, – pranešime teigia LAR prezidiumo pirmininkas, antstolis Irmantas Gaidelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LAR duomenimis, vidutinė antstolių išieškomos skolos suma per metus padidėjo 81 euru – nuo 2 697 iki 2 778 eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Fiksuota, kad nuo „skolų atostogų“ starto bendras legaliai dirbančių skolininkų skaičius sumažėjo 1,8 proc. Taip pat sulėtėjo išieškojimo efektyvumas – per 10 šių metų mėnesių antstoliai užbaigė 12,2 proc. mažiau nei pernai vykdomųjų bylų, o visiškai sėkmingai įvykdytų bylų skaičius sumažėjo 10,8 proc.

REKLAMA

„Matome, kad tokios teisinės iniciatyvos kaip „skolų atostogos“, nors ir grindžiamos socialiniu jautrumu, dažniau tampa paskata piktnaudžiavimui, bet ne paskata pradėti grąžinti skolas. Skolininkams taikomos nuolaidos reikšmingai sumažina atsakomybę, daugėja galimybių sulaukti senaties ir taip išsisukti nuo administracinių baudų mokėjimo, o ir kitų skolų grąžinimas dažnai atidedamas neribotam laikui“, – pažymi I. Gaidelis.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu alimentų skolos per metus išaugo beveik 19,3 proc. ir šiuo metu siekia 204,5 mln. eurų.

„Pradelstų alimentų problemos gilėja, tėvai vis labiau įsiskolina savo vaikams. Daugelis jų sąmoningai slepia pajamas, dirba neoficialiai, perrašo turtą giminaičiams, kad tik išvengtų prievolės išlaikyti savo vaikus“, – pranešime cituojama antstolė, LAR prezidiumo narė Asta Stanišauskaitė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

LAR sudaryto gyventojų skolų žemėlapio duomenimis, bendras gyventojų pradelstų skolų skaičius per metus išaugo 0,6 proc.

Taip pat pastebėta, kad skolų koncentracija kai kuriose savivaldybėse skiriasi 3–4 kartus. Pasienio regionuose, pavyzdžiui, Pagėgių ir Varėnos rajono savivaldybėse, pradelstų skolų tenka daugiausia – atitinkamai 847 ir 722 bylos tūkstančiui gyventojų. Tuo metu mažiausiai skolų registruojama Birštone (238,5 bylos), Palangoje (251,2 bylos) ir Utenos rajone (268 bylos).

LAR nurodo, kad skolų žemėlapis sudarytas klasifikuojant Registrų centro viešai skelbiamus Antstolių informacinės sistemos duomenis, aktualius 2025 m. rugsėjo 30 d.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų