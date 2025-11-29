 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas: išieškoti skolas iš valstybės įstaigų bus lengviau

2025-11-29 16:57 / šaltinis: BNS
2025-11-29 16:57

Seimas įtvirtino sąlygas, kad iš valstybės įstaigų būtų galima lengviau išieškoti skolas – tai bus galima daryti automatiškai.

Seimas (nuotr. Elta)

Seimas įtvirtino sąlygas, kad iš valstybės įstaigų būtų galima lengviau išieškoti skolas – tai bus galima daryti automatiškai.

Parlamentas šią savaitę 103 jo nariams balsavus už priėmė Civilinio proceso kodekso ir Mokesčių administravimo įstatymo pataisas, kurios suteiks galimybę Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) perduoti duomenis Registrų centrui apie valstybės ižde atidarytas įstaigų sąskaitas.

Anot Finansų ministerijos, VMI dabar neturi teisės Registrų centrui perduoti tokių duomenų, todėl jos nematomos Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje (PLAIS) ir negalima automatiškai išieškoti skolų.

„Siūlomi pakeitimai (...) pagerins įstaigų, kurių sąskaitos atidarytos valstybės ižde, lėšų valdymą – greitesnis skolų administravimas padidins šių įstaigų finansų valdymo efektyvumą, užtikrins operatyvesnį ir skaidresnį procesą“, – teigia ministerija.

Per Registrų centro tvarkomą PLAIS automatiškai vyksta skolų ar mokestinių nepriemokų išieškojimas, tačiau tik iš sąskaitų kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose.

indeliai.lt

