Statote namą? Advokatas įspėjo – nepadarę 1 žingsnio rizikuojate prarasti tūkstančius

Turbūt daugelio žmonių, planuojančių ar jau pradedančių savo svajonių namo statybas, noras yra konkretus – statybų darbai turėtų vykti greitai ir kainuoti nedaug. Kas yra greitai ir kas yra nedaug, kiekvienu atveju yra individualu, tačiau turbūt daugeliui tenka susidurti su realybe – kokybiškai dirbančių meistrų reikia ieškoti ir juos ne visada pavyksta rasti.
Ar verta pasirašinėti sutartis?
Pasak „Triniti Jurex“ advokato Artūro Vaišvilos, dažniausia klaida, kurią daro žmonės, statydamiesi savo namą, yra bandymas sutaupyti pinigų – taip neretai paaukojama statybų kokybė ir namo savininko ramybė. Taip pat advokatas rekomendavo visus rūpimus klausimus aptarti su architektu ir teisininku, o su rangovu pasirašyti sutartį.
„Kažkas atsisako brokerių, kažkas atsisako architektų, kažkas atsisako teisininkų. Bet jeigu suplanavai statytis namą ir atsiranda tokie rangovai, kurie tau pažada pastatyti namus iki to momento, kai tau paduos raktus, tai pirmiausia reikia pasitarti su architektu, ar tai, ką siūlo rangovas, yra realu ir įgyvendinima. Po to reikalingas teisininkas, kuris tą sutartį peržiūrėtų. Taip, tai yra papildomos išlaidos, nes mes kalbame ne apie kelis tūkstančius, o apie 10 tūkst. eurų, tačiau vienas neteisingas sprendimas gali kainuoti labai daug.
Taip pat pats tu turbūt visko nesužiūrėsi, tai gal verta pasamdyti ir tuos asmenis, kurie prižiūri statybas. Sumoki pinigus, bet gali būti daugiau mažiau garantuotas, kad statybos eis pagal statybinę reglamentaciją, pagal tavo planą“, – laidoje „Statybų gidas“ pasakojo A. Vaišvila.
Ar reikia mokėti avansą?
Advokatas atsakė į klausimą, ar visais atvejais už darbus reikia mokėti avansą. Pasak eksperto, nereikia iš karto visos sumos sumokėti statybininkams – taip galima apsidrausti, kad darbas bus atliktas iki galo. Be avanso mažai kas išvis sutiks dirbti, tačiau avansai turi būti mokami proporcingai – atlikus dalį darbo galima sumokėti dalį pinigų.
Kad namo statybos vyktų kuo sklandžiau, būtina išsirinkti patikimus rangovus. A. Vaišvilos teigimu, yra būtina patikrinti statybos paslaugas siūlančias įmones.
„Paimti patikimas kompanijas, o ne vakar įkurtas kompanijas. Be galo svarbu pažiūrėti kad ir registrų centre, kada įmonės įkurtos, kiek namų pastačiusios, apsiklausti ir rekomendacijų“, – patarė A. Vaišvila.
Kas kaltas, jei name yra defektų?
O kaip elgtis, jei užbaigus statybas ir įsikrausčius į namą, tik po kurio laiko buvo pastebėtas defektas? Advokatas juokavo, kad pirmiausia reikėtų apsidžiaugti, jeigu statybininkas iš viso bendrauja su namo savininkais.
„Jeigu statybininkas apskritai bendrauja ir atsikalbinėja, sakydamas, kad čia ne jo brokas – tai rodo, kad statybininkas dar gyvas, dar nebankrutavęs arba tai yra toks asmuo, kuriam atsakomybės jausmas yra nesvetimas.
Turbūt yra ne paslaptis, kad pas mus stato namukus tokiu modeliu, kad žemės sklypas vieno fizinio asmens, namukas – kito fizinio asmens, statytojas – visai trečias asmuo, kuris dokumentuose nefigūruoja, tai pardavėjai figūruoja kokie nors du nepriklausomi, visiškai nežinomi fiziniai asmenys. Tada tu iš nieko jau nieko nebeišieškosi“, – sakė A. Vaišvila.
Tam, kad žmogus nepakliūtų į tokią situaciją, reikalinga sutartis, kur būtų aiškiai aprašyta, kokius darbus turi atlikti, su kokiom medžiagom, kokiais terminais. Tam, kad neišlįstų brokas po kurio laiko, A. Vaišvila rekomendavo visuomet samdyti statybas prižiūrintį asmenį:
„Taip, jis gali kainuoti, bet tai bus gerokai pigiau negu keisti ar taisyti stogą. Tai tas asmuo iš principo turėtų būti objekte keletą kartų per dieną ir turėtų prižiūrėti statybas. Atitinkamai, jeigu atsiras rizika dėl broko, jūs pretenzijas galite reikšti tiek rangovui, tiek ir asmeniui, kuris prižiūrėjo statybas. Aišku, su juo irgi reikia pasirašyti sutartį.“
Ką daryti, jei rangovas atsisako geranoriškai pašalinti statybų broką, ir kada už klaidas nėra atsakingas niekas, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV6 laidą „Statybų gidas“.
