 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Spotify“ pasiekė naują rekordą

2025-11-04 16:04 / šaltinis: BNS
2025-11-04 16:04

Švedijos bendrovė „Spotify Technology“, tarptautiniu mastu teikianti srautinio muzikos transliavimo paslaugą, pranešė mokančių abonentų gretas per metus iki trečiojo ketvirčio pabaigos papildžiusi 12 proc. iki 281 mln., o visų jos aktyvių naudotojų skaičius perkopė 700 milijonų.

Spotify (nuotr. SCANPIX)

Švedijos bendrovė „Spotify Technology“, tarptautiniu mastu teikianti srautinio muzikos transliavimo paslaugą, pranešė mokančių abonentų gretas per metus iki trečiojo ketvirčio pabaigos papildžiusi 12 proc. iki 281 mln., o visų jos aktyvių naudotojų skaičius perkopė 700 milijonų.

REKLAMA
0

Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, pajamos liepą-rugsėjį augo 7 proc. iki 4,3 mlrd. eurų, viršydamos pačios bendrovės prognozę, kuri buvo 4,2 mlrd. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Spotify“ savo pranešime pažymėjo, jog augimą lėmė mokančių abonentų skaičiaus didėjimas, nors pajamos iš reklamos sumenko.

REKLAMA
REKLAMA

Verslas yra sveikas“, – pareiškime cituojamas „Spotify“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Danielis Ekas, šias pareigas nuo sausio užleisiantis dviem kolegoms – bendrovės produktų ir technologijų direktoriui Gustavui Soderstromui ir verslo direktoriuu Alexui Norstromui.

D. Ekas nuo 2026-ųjų taps bendrovės vykdomuoju pirmininku.

„Spotify“ tikisi 2025-ųjų pabaigoje turėti 745 mln. aktyvių naudotųjų, 289 mln. mokančių abonentų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų