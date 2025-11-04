„Spotify“ pasiekė naują rekordą

Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, pajamos liepą-rugsėjį augo 7 proc. iki 4,3 mlrd. eurų, viršydamos pačios bendrovės prognozę, kuri buvo 4,2 mlrd. eurų.
„Spotify“ savo pranešime pažymėjo, jog augimą lėmė mokančių abonentų skaičiaus didėjimas, nors pajamos iš reklamos sumenko.
„Verslas yra sveikas“, – pareiškime cituojamas „Spotify“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Danielis Ekas, šias pareigas nuo sausio užleisiantis dviem kolegoms – bendrovės produktų ir technologijų direktoriui Gustavui Soderstromui ir verslo direktoriuu Alexui Norstromui.
D. Ekas nuo 2026-ųjų taps bendrovės vykdomuoju pirmininku.
„Spotify“ tikisi 2025-ųjų pabaigoje turėti 745 mln. aktyvių naudotųjų, 289 mln. mokančių abonentų.