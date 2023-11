Spalį didmiesčiuose augo butų pardavimai, kainos beveik nesikeitė

Registrų centro duomenimis, spalį Lietuvoje parduotų butų skaičius daugiabučiuose augo 4,8 proc. iki 2632, o per metus sumažėjo 13,3 procento.

Vilniuje spalį parduoti 934 butai – 6,1 proc. daugiau nei rugsėjį, bet 3 proc. mažiau nei pernai spalį. Kaune parduoti 327 butai – atitinkamai 6,8 proc. mažiau ir 23,2 proc. mažiau. Klaipėdoje parduota 208 butų – atitinkamai 9,5 proc. daugiau ir 24,4 proc. mažiau.

Butų kainos per mėnesį augo tik Klaipėdoje, rodo nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės „Ober-Haus“ duomenys.

Vilniuje per mėnesį kainos mažėjo 0,1 proc., per metus augo 0,8 proc. iki 2565 eurų už kvadratinį metrą. Kaune per mėnesį kainos menko 0,1 proc., per metus augo 1,8 proc. iki 1722 eurų. Klaipėdoje per mėnesį kainos augo 0,3 proc., per metus – 0,7 proc. iki 1619 eurų.

REKLAMA

REKLAMA

Skelbimuose prašoma butų pardavimo kaina spalį mažėjo Klaipėdoje, skelbia portalas Aruodas.lt.

Spalį Vilniuje vidutinė skelbimuose prašoma butų kaina nesikeitė ir siekė 3319 eurų už kv. metrų, per metus ji augo 4 procentų. Kaune kaina augo 1 proc. iki 2195 eurų, per metus – 9 procentais. Klaipėdoje kaina siekė 1971 eurą, per mėnesį ji sumenko 2 proc., o per metus augo 12 procentų.

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje plėtotojai spalį susitarė dėl 410 naujų būstų pardavimo – 88,9 proc. daugiau nei rugsėjį. Dar