Minint socialinio draudimo šimtmetį, konferencijoje, pranešime „7 „Sodros“ mitai arba ką iš tikrųjų rodo duomenys“ Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė, „Sodros“ atstovė dr. Kristina Zitikytė-Molienė aptarė, ką apie sistemą pasako išmokų gavėjų skaičiai, biudžeto rezultatai ir tyrimai.
„Kai sakome „Sodra“, dažniausiai pagalvojama apie pensininkus ir pensijas, ir tai nenuostabu. Lietuvoje „Sodra“ kas mėnesį moka socialinio draudimo pensijas 1 mln. 10 tūkst. žmonių. Tačiau tai tikrai nėra viskas. Dar 81,6 tūkst. žmonių gauna nedarbo išmoką, 83,1 tūkst. – ligos išmoką, o 27,5 tūkst. yra motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokų gavėjai“, – sakė pranešėja.
Ar „Sodra“ bankrutuos?
Kalbas apie galimą „Sodros“ bankrotą pranešėja siejo su ankstesniais finansiniais sunkumais. 2008–2009 m. krizė sumažino pajamas, o išmokas ir pensijas reikėjo mokėti toliau. Iki 2017 m. pabaigos „Sodros“ skola buvo pasiekusi 3,7 mlrd. eurų.
Vėliau situacija keitėsi: nuo 2016 m. fiksuotas teigiamas biudžeto rezultatas, o nuo 2018 m. skola perkelta į valstybės iždą. Pasak pranešėjos, pasikeitė ir pensijų finansavimo modelis. Skaidrėje pateikti duomenys rodo, kad 2025 m. „Sodros“ pajamos viršijo išlaidas 948 mln. eurų.
„Štai kaip keitėsi „Sodros“ rezultatas. 2016 metais jau pradėjome turėti teigiamą balansą. Nuo 2018 metų pradžios skola buvo perkelta į valstybės iždą. Turėjome ir naują finansinį modelį, pagal kurį dalį pensijos pradėjome finansuoti iš valstybės biudžeto, o kitą dalį – iš „Sodros“ lėšų“, – aiškino K. Zitikytė-Molienė.
Ji pabrėžė, kad šiuo metu kaupiamas rezervas, todėl šiandienos finansinę padėtį reikėtų vertinti atsižvelgiant į pasikeitimus, o ne vien į ankstesnių krizių patirtį.
Vaiko priežiūros išmokas gauna ne vien moterys
Pranešime aptartas ir įsitikinimas, kad vaiko priežiūra bei su ja susijusios išmokos yra beveik vien moterų reikalas.
Skaidrėse pateikti duomenys rodo, kad vyrų dalis tarp vaiko priežiūros išmokų gavėjų 2015–2023 m. siekė maždaug ketvirtadalį, o vėliau sumažėjo.
„Visą laiką kviečiame žiūrėti, kas slypi už tų skaičių. Tais laikotarpiais, kai matydavome vyrus tarp vaiko priežiūros išmokų gavėjų, dažnu atveju matydavome, kad jie kartu dirbo. Turbūt ne tiek prisidėdavo prie vaiko priežiūros, kiek galėtume įsivaizduoti, o tai dažniau būdavo finansiniai šeimų sprendimai“, – akcentavo K. Zitikytė-Molienė.
Anot jos, dabar didesnę reikšmę turi neperleidžiami vaiko priežiūros mėnesiai. Pranešėja sakė, kad šiemet per devynis mėnesius vaiko priežiūros išmoką gavo 7 tūkst. vyrų.
Nedarbo išmokos – tik jaunimui?
Kitas aptartas mitas – esą nedarbo išmokos pirmiausia siejamos su jaunais žmonėmis.
Pranešimo skaidrėse matyti, kad išmokų gavėjų yra įvairiose amžiaus grupėse. 2026 m. rugsėjį išmoką gaunančiųjų dalis tarp apdraustųjų buvo didžiausia tarp jaunesnių nei 25 metų žmonių – 12,5 iš 100. Tarp 25–29 metų žmonių ji siekė 10,7, tarp 30–39 metų – 7,6.
Tačiau išmokos gavėjų skaičius neparodo, kiek laiko žmogus lieka be darbo. K. Zitikytės-Molienės pateiktais duomenimis, jaunesni žmonės nedarbo išmoką gauna trumpiau: jaunesnių nei 25 metų gavėjų išmokos mokėjimo trukmė siekė vidutiniškai keturis mėnesius, o 60 metų ir vyresnių – 5,9 mėnesio.
Po metų darbo rinkoje buvo 78 proc. jaunesnių nei 25 metų gavėjų ir 42 proc. 60 metų bei vyresnių žmonių.
„Matome, kad jaunimas nedarbo išmoką gauna trumpiau. <...> Beveik 80 proc. jaunimo po metų jau yra darbo rinkoje, o tarp 60 metų ir vyresnių žmonių – 42 proc.“, – pabrėžė K. Zitikytė-Molienė.
Pranešėja atkreipė dėmesį, kad vyresniems žmonėms grįžti į darbo rinką gali būti sunkiau ir tai gali užtrukti ilgiau.
Socialinis draudimas – bendras rizikų pasidalijimas
Pranešimo pabaigoje K. Zitikytė-Molienė kalbėjo apie socialinį draudimą kaip būdą pasidalyti rizikomis. Jos teigimu, žmogui gali būti sunku iš anksto numatyti, kada prireiks pagalbos, ar pačiam nuosekliai taupyti galimai ligai, nedarbui ar senatvei. Bendra sistema leidžia mokėti įmokas ir gauti išmoką įvykus socialinei rizikai.
„Tai įgyvendinti būtų sudėtinga, o socialinis draudimas, koks yra šiandien, leidžia visiems kartu dalytis šiomis rizikomis“, – sakė ji.
Ji ragino „Sodrą“ vertinti plačiau – ne vien pagal vienų metų biudžeto rezultatą ar vieną pensijų rūšį.
„Norisi pasakyti, kad „Sodrą“ turėtume matyti ne tik per vienų metų rezultatą ar vieną pensijų rūšį – socialinį draudimą turėtume vertinti plačiau. Čia kaip su lietumi: nežinome, kada lis ir kokia stipri bus audra, bet visi norime turėti apsaugą, kad po bendru skėčiu užtektų vietos visiems. Socialinis draudimas yra mums visiems ir apie mus visus“, – pridūrė ji.
Po pranešimo paklausta, ar „Sodra“ vertina, kaip įmokos ir išmokos pasiskirsto pagal gyventojų grupes.
K. Zitikytė-Molienė atsakė, kad tokio balanso pagal amžių, lytį, išsilavinimą ar pajamų grupes šiuo metu negalėtų pateikti. Pasak jos, sistemos esmė – bendras įmokų telkimas ir pagalba žmonėms, patiriantiems socialinę riziką.