Vis dėlto, minint Lietuvos socialinio draudimo šimtmetį, Nacionalinėje socialinės politikos konferencijoje, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentė dr. Rūta Brazienė aiškino, kad formalus teisių išplėtimas dar negarantuoja, kad tėvai vienodai dalysis vaiko priežiūra ar kad išmokos bus vienodai prieinamos visoms šeimoms.
„Per 100 metų, o ypač per pastaruosius 30, mes iš tiesų nuėjome labai ilgą kelią. Motinystės ir vaiko priežiūros socialinės apsaugos sistema transformavosi į užimtumu ir socialiniu draudimu grindžiamą modelį, kuriam būdingos ilgesnės atostogos, dosnesnės išmokos ir didesnis tėvų dalijimasis priežiūros atsakomybe“, – sakė R. Brazienė.
Kalbėdama apie dabartinę sistemą, R. Brazienė ją susiejo su platesniais demografiniais iššūkiais: gyventojų mažėjimu, visuomenės senėjimu ir krintančiu gimstamumu.
„Tačiau šios transformacijos rezultatai išlieka labai prieštaringi ir formalus teisių išplėtimas savaime neužtikrina nei lyčių lygybės, nei įsitraukimo, nei vienodos socialinės apsaugos prieinamumo ar palankesnių demografinių tendencijų“, – pridėjo ji.
Pasak pranešėjos, tai kelia klausimą, ką valstybė gali padaryti, kad šeimos jaustųsi saugiau, galėtų apsirūpinti būstu ir derinti šeimos bei profesinį gyvenimą.
Išmokos augo, bet šeimoms svarbios ir sąlygos po atostogų
Apžvelgdama sistemos istoriją, R. Brazienė priminė, kad sovietmečiu parama daugiausia buvo orientuota į tam tikras moterų grupes, t. y. vienišas motinas ir daugiavaikes šeimas.
Tuo metu plėtėsi ir ikimokyklinio ugdymo paslaugos. Jų svarba, pasak pranešėjos, ypač išryškėja pasibaigus atostogoms, kai tėvams reikia grįžti į darbą ir spręsti, kas prižiūrės vaiką.
Atkūrus nepriklausomybę, Lietuva pradėjo kurti savo vaiko priežiūros atostogų ir išmokų sistemą. Vienu svarbiu žingsniu tapo 2006 metais įvestos mokamos tėvystės atostogos – tėčiai galėjo mėnesį būti su vaiku po jo gimimo ir gauti darbo užmokestį kompensuojančią išmoką.
Iki 2008 metų vaiko priežiūros išmokos vis didėjo.
Pranešėja nurodė, kad 2009 metais pirmaisiais atostogų metais buvo mokama 100 proc., o antraisiais – 85 proc. buvusio atlyginimo. Vėliau atsirado galimybė rinktis skirtingos trukmės modelius. Šiuo metu pasirinkus 18 mėnesių modelį išmoka didesnė, o 24 mėnesių modelyje ji mažesnė antraisiais metais.
Tačiau svarbu ne tik pasirinkto modelio trukmė ar išmokos dydis.
Pranešėja atkreipė dėmesį, kad socialinio draudimo stažo reikalavimai gali lemti, kurie tėvai įgyja teisę į išmokas, o kurie lieka už sistemos ribų. Todėl ji kėlė klausimą, ar dabartinis modelis pakankamai įtraukus ir palankus jauniems žmonėms, planuojantiems šeimą.
„Norėčiau paminėti vieną svarbų aspektą – teisę į išmokas, arba, kalbant angliškai, eligibility. Svarbu įvertinti, kas lieka už sistemos ribų ir dėl kokių priežasčių: kokia dalis dirbančių tėvų turi teisę į išmokas, o kokia – ne“, – dėstė ji.
Pranešime aptarta ir Europos Sąjungos direktyva, kuria siekiama paskatinti tėčius įsitraukti į vaikų priežiūrą, mažinti nevienodą neapmokamo priežiūros darbo pasiskirstymą šeimoje ir sudaryti geresnes sąlygas tėvams grįžti į darbą.
Lietuvoje nuo 2023 metų kiekvienam iš tėvų skiriami du neperleidžiami vaiko priežiūros atostogų mėnesiai.
Tėčių pasirinkimą lemia ne vien atostogų teisė
Kalbėdama apie tai, kas skatina tėčius pasinaudoti neperleidžiamais mėnesiais, R. Brazienė rėmėsi Dovilės Galdauskaitės ir Aušros Maslauskaitės tyrimu. Įžvalgos rodo, kad šiomis atostogomis dažniau naudojasi miestuose gyvenantys, labiau išsilavinę ir aukštesnes pareigas užimantys tėčiai.
R. Brazienė taip pat pabrėžė finansinių paskatų svarbą. Tėvystės atostogų išmoka Lietuvoje gali būti didesnė už vaiko priežiūros išmoką, tačiau sprendimą lemia ir bendra šeimos ekonominė padėtis: ar tėvai gali sau leisti laikinai pasitraukti iš darbo rinkos.
„Ką rodo mokslinė literatūra – finansinės paskatos šeimai yra labai svarbios ir [jos] yra vienas iš veiksnių, kuris lemia pasirinkimą išeiti tų atostogų. Kitas dalykas, kad yra šeimos finansinė ir ekonominė situacija. Labai priklauso, ar šeima gali sau leisti atsitraukti nuo darbo rinkos“, – nurodė pranešėja.
Pranešimo pabaigoje R. Brazienė vardijo klausimus, kuriuos svarbu spręsti toliau: vaiko priežiūros paslaugų prieinamumą, laikotarpį pasibaigus išmokoms, lankstesnes darbo sąlygas ir tėvų grįžimą į darbo rinką.
Ji taip pat priminė, kad gimstamumo sprendimus veikia ne viena priemonė – svarbūs ir ekonominis saugumas, būstas, šeimos galimybės dalytis priežiūra bei visuomenės lūkesčiai.
„Pirmiausia – gimstamumo didinimas, vaikų priežiūros paslaugų prieinamumas ir tai, ar vaiko priežiūros sistema bei ikimokyklinis ugdymas atliepia šeimų poreikius pasibaigus išmokų laikotarpiui. Taip pat svarbūs lankstumas ir galimybė sugrįžti į darbo rinką“, – sakė R. Brazienė.
Siūloma keisti vaiko priežiūros išmokų tvarką
Dabartinė vaiko priežiūros išmokų tvarka gali keistis. ELTA skelbė, kad Vyriausybė pritarė patobulintam 2027 metų „Sodros“ biudžeto projektui. Į jį Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įtraukė papildomus 62 mln. eurų didesnėms vaiko priežiūros išmokoms nuo kitų metų liepos finansuoti.
Iš pradžių šias išlaidas planuota numatyti nuo 2028-ųjų, tačiau, koalicijai sutarus, siūloma naują tvarką įvesti anksčiau. Seimas biudžeto projektą tobulinti buvo sugrąžinęs praėjusią savaitę.
Pagal siūlomą tvarką dvigubai didėtų vaiko priežiūros išmokų „lubos“ – nuo dviejų iki keturių vidutinių darbo užmokesčių (VDU). Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, išmoka siektų 78 proc. kompensuojamojo uždarbio. Kai mėnesio atlyginimas nekinta ir neviršija keturių VDU, „į rankas“ tai prilygtų visam buvusiam atlyginimui.
Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti dvejus metus, pirmaisiais metais būtų mokama 60 proc., o antraisiais – 45 proc. kompensuojamojo uždarbio. ELTA skelbė, kad neviršijant nustatytų išmokų „lubų“, tai sudarytų atitinkamai apie 77 ir 58 proc. buvusių pajamų „į rankas“.
Taip pat siūloma išmokų mokėjimą skaičiuoti ne pagal vaiko amžių, o pagal nustatytą dienų skaičių: pasirinkus trumpesnį modelį būtų mokama už 495 dienas, ilgesnį – už 675 dienas. Šias dienas tėvai galėtų paskirstyti iki vaikui sukaks treji metai.
ELTA nurodė, kad vaiko priežiūros išmokų priemonei per metus reikėtų 123,6 mln. eurų, tačiau 2027 metais, naujai tvarkai įsigaliojus nuo liepos, biudžete būtų numatyta maždaug pusė šios sumos – papildomi 62 mln. eurų.
Kartu siūloma didinti ir ligos išmoką tėvams, slaugantiems sergantį vaiką: nuo 65,94 iki 78 proc. kompensuojamojo uždarbio.
ELTA skelbė, kad ši priemonė per mėnesį paliestų apie 82 tūkst. tėvų, o jai finansuoti per metus reikėtų 11,3 mln. eurų. Pagal pateiktą siūlymą šios išmokos būtų skiriamos tik už vaikus, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje.
Numatyta išmokų tvarka yra siūloma, todėl jos dydžiai ir įsigaliojimo data priklausys nuo tolesnio biudžeto projekto svarstymo bei sprendimų dėl Šeimos paketo.
Kiek išmokų gauna tėvai ir kada jos mokamos?
„Sodros“ duomenimis, 2026 m. spalį vidutinė vienos dienos motinystės išmoka siekė 100,2 euro. Vidutinė mėnesio tėvystės išmoka buvo 1780,9 euro, o vaiko priežiūros išmoka – 1 065,8 euro.
2025 m. vidutinė mėnesio tėvystės išmoka siekė 1 540,6 euro, vaiko priežiūros išmoka – 976,8 euro, o vidutinė vienos dienos motinystės išmoka – 86,3 euro.
Motinystės išmoka skiriama nėštumo ir gimdymo atostogų išėjusiai moteriai, turinčiai reikiamą motinystės socialinio draudimo stažą.
Ji sudaro 77,58 proc. kompensuojamojo uždarbio ir išmokama vienu kartu už visą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.
Tėvystės išmoka skiriama tėčiui, išėjusiam tėvystės atostogų. Jis gali jomis pasinaudoti iki vaikui sukanka vieneri metai, o atostogų trukmė negali viršyti 30 kalendorinių dienų. Ši išmoka taip pat sudaro 77,58 proc. kompensuojamojo uždarbio ir pervedama pasibaigus tėvystės atostogoms.
Vaiko priežiūros išmoką gali gauti vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, taip pat tam tikrais atvejais – seneliai. Išmokos prašoma pasirinkus, ar ji bus mokama iki vaikui sukaks 18, ar 24 mėnesiai.
Pasirinkus 18 mėnesių modelį, įprastais mėnesiais mokama 60 proc. kompensuojamojo uždarbio.
Pasirinkus 24 mėnesių modelį, pirmaisiais metais mokama 45 proc., antraisiais – 30 proc. Kiekvienam iš tėvų priklauso po du neperleidžiamus mėnesius, kuriais išmoka siekia 78 proc. kompensuojamojo uždarbio. Vaiko priežiūros išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį, nuo mėnesio 15 dienos iki paskutinės jo dienos.