Artėjant didžiosioms metų šventėms, specialistai baiminasi, kad tokių nelaimių tik daugės.
Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
15-mečio rankoje sprogo petarda
Kraupi nelaimė Vilniaus rajone, Riešės kaime. Penkiolikmečio rankoje sprogo petarda ir smarkiai sužalojo berniuką.
„Pirminiais duomenimis, vaikas buvo namo kieme, garažo teritorijoje. Galimai galėjo būti ir vienas“, – teigia Vilniaus policijos atstovas Tomas Bražėnas.
Kokią sprogstamąją medžiagą nepilnametis laikė rankose ir iš kur ją gavo, pareigūnai kol kas aiškinasi. Sužalotą vaiką greitosios pagalbos medikai išvežė į Santaros klinikų Vaikų ligoninę.
„Sprogo rankose. Tiesiog sužalotos ne tik rankos, bet ir kitos kūno dalys, todėl ir sakome – kuo baigsis, neaišku, – pasakoja skubiosios pagalbos specialistas Mindaugas Kliukas. – Gali būti dalinis neįgalumas dėl galūnių sužalojimų. Jaunam žmogui, penkiolikmečiui, visiškai nereikėtų taip pradėti gyvenimo.“
TV3 Žinių šaltinių duomenimis, vaikinui sudraskyta kairė ranka, sužalota ir dešinė. Taip pat pažeista krūtinė bei veidas.
Įspėja – nelaimių tik daugės
Artėjant didžiosioms šventėms, medikai baiminasi, kad tokių nelaimių tik daugės.
„Čia buvo pirmoji kregždė, bet iš patyrimo žinome, kad kuo toliau, tuo daugiau bus. Gali sprogti rankose, gali sprogti prie veido, prie akių, prie stambiųjų kraujagyslių, prie kaklo. Tai atsisveikinti su gyvybe nėra sudėtinga“, – sako M. Kliukas.
Vaikai pasakoja, kad petardų bet kuriame rajone galima laisvai nusipirkti:
„Mano brolis sako, kad penktadienį–sekmadienį ateina ir parduoda petardas.“
Dažniausiai nuo petardų nukenčia 13–16 metų paaugliai, tačiau pasitaiko ir jaunesnių – vos septynerių metų vaikų.
„Draugų kompanijos, noras pasirodyti, pritapti. Vaikai savaime smalsūs, jiems įdomu tyrinėti, patirti, tad priežasčių gali būti įvairiausių“, – komentuoja Vilniaus apskrities vaiko teisių skyriaus vedėja Lina Baranauskienė.
Pernai Lietuvoje nuo pirotechnikos gaminių nukentėjo 23 žmonės, kone pusė jų – nepilnamečiai. Iš viso nukentėjo 10 vaikų ir paauglių.
Anot policijos, Lietuvoje petardos, skirtos vien garsui sukelti, yra uždraustos. Daugumą fejerverkų įsigyti gali tik pilnamečiai.
Tačiau draudimų nepaisantys nepilnamečiai pavojingų užtaisų nusiperka ir internetu, parsisiunčia iš užsienio ar per susirašinėjimo platformas, tokias kaip „Telegram“.
Specialistai tėvus ragina su vaikais kalbėtis apie pirotechnikos keliamus pavojus. O įvykus nelaimei – nedelsiant kviesti greitąją pagalbą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.