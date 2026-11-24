Aplinkosaugininkai ir aktyvistai kovoja su brakonieriais. Tūkstantinės baudos ir konfiskuojama įranga ne visus pažeidėjus atgraso – šie toliau lašišas bado šakėmis, krečia elektra, gaudo meškerėmis ir trišakiais.
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Vilnelės upė – pilna gyvybės. Atlantinės lašišos atplaukė šimtus kilometrų nuo Baltijos jūros. Į gimtuosius vandenis jos grįžo pratęsti giminės: sudėti ikrų, iš kurių pavasarį išsiris mažylės žuvelės.
„Pagrindinis tikslas yra daugintis. Ta prasme, padėti ikrelius ir juos apvaisinti. Todėl taip lengvai mes jas galime matyti ir grožėtis šitais vaizdais“, – pasakoja „Lašišos dienoraščio“ vadovas Kęstutis Klimavičius.
Pasakė, kiek uždirba iš žuvies su ikrais
O vaizdai tikrai nekasdieniški – gyventojai stebi, kaip žvynuotosios šuoliuoja prieš srovę aukštyn upe. Kelias nuo jūros buvo nelengvas. Pakeliui lašišoms teko įveikti verslininkų tinklų ir gaudyklių raizgalynę Baltijoje bei Kuršių mariose, išvengti tūkstančių žvejų mėgėjų kabliukų ir prasprūsti pro įvairiausias brakonierių pinkles. Galiausiai pasiekusios nerštavietes patelės galingomis uodegomis paruošia lizdus ir sudeda ikrus, kuriuos apvaisina patinai. Tačiau ir taip nelengvą lašišų kelionę dar labiau apsunkina žmogaus ranka.
„Didžiausias lašišų priešas vis tik yra žmogus. O jeigu taip išskaidytume, tai yra brakonieriavimas, užtvankos ir Aplinkos ministerijos neveiklumas“, – teigia K. Klimavičius.
Šių žuvų, net jei jos pačios iššoka į krantą, šiukštu liesti negalima. Nebent padėti joms sugrįžti į upę. Neršimo laikotarpiu lašišos yra griežtai saugomos. Vis dėlto juodojoje rinkoje brakonieriai toliau pardavinėja nelegaliai sugautas lašišas ir jų ikrus. Už vieną žuvį su ikrais jie gali uždirbti net kelis šimtus eurų.
Baudos brakonierių negąsdina
Šiemet pareigūnai jau sučiupo daugiau nei 70 brakonierių, nelegaliai gaudžiusių lašišas.
„Už lašišų ir šlakių žvejybą draudžiamu metu ir draudžiamomis priemonėmis bauda gali siekti nuo 600 iki pusantro tūkstančio eurų. Pakartotinai padarius tokį pažeidimą, bauda gali siekti iki pustrečio tūkstančio eurų“, – komentuoja Aplinkos apsaugos departamento atstovas Algirdas Igorius.
Aktyvistų organizacijos „Lašišos dienoraštis“ įkūrėjas K. Klimavičius teigia, kad valdžios biurokratai per dažnai į nusikaltėlius numoja ranka.
„Brakonieriai bado šakėmis, krečia elektra, gaudo tinklais, užkabinamuoju būdu, su meškerėmis, su trišakiais. O kodėl tai vyksta? Dėl to, kad paprasčiausiai nėra normalios atsakomybės“, – sako jis.
Pagautiems brakonieriams skiriamos baudos, iš jų konfiskuojami įrankiai ir net automobiliai. Tačiau ir tokios priemonės ne visus sustabdo nuo piktadarysčių – nuolat pasitaiko atvejų, kai jie vėl griebia nelegalius ginklus ir eina žudyti neršiančių lašišų. Aplinkosaugininkai ir savanoriai prašo visuomenės, įtarus nelegalią žvejybą, būtinai pranešti pareigūnams.
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