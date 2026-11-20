Ministerija nurodo, kad kvota mažinama įvertinus darbo rinkos situaciją ir jos prognozes. Projektas šiuo metu derinamas su suinteresuotomis institucijomis, jos teikia pastabas ir pasiūlymus.
„Kaip ir anksčiau, siekiame suderinti darbdavių poreikį darbuotojams su Lietuvos gyventojų užimtumo interesais, kartu neskatinti pigios darbo jėgos imigracijos“, – nurodo SADM.
Rudenį išnaudota visa kvota
ELTA primena, kad rugsėjo pradžioje buvo išnaudota visa šiems metams nustatyta 24,7 tūkst. į Lietuvą dirbti atvykstančių užsieniečių kvota. Jai pasibaigus, leidimai laikinai gyventi darbo pagrindu gali būti išduodami tik įstatyme numatytais atvejais.
Šiemet Seimas taip pat priėmė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus, kuriais sugriežtinta užsieniečius įdarbinančių darbdavių atsakomybė už nelegalų ar nedeklaruotą darbą.
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