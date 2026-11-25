„Vakar socialiniuose tinkluose sau ir savo šeimai sulaukiau tiesioginio šantažo. Šis asmuo man nėra pažįstamas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše teigė A. Klišonis.
Pasak mero, dėl savo paties saugumo jis nesibaimina, tačiau nerimauja dėl artimųjų.
Meras kreipėsi į policiją
„Šiandien kreipiausi į policijos komisariatą, kad būtų pradėtas tyrimas dėl tokios veiklos“, – sakė politikas.
A. Klišonis pažymėjo suprantantis, kad artėjant savivaldos rinkimams kyla įtampų, tačiau, anot jo, šantažas negali būti toleruojamas.
Socialiniame tinkle „Facebook“ pasivadinęs „Matthias S-mann“ asmuo vaizdo įrašą paskelbė iš Noriškių kaimo Plungės rajone apylinkių. Įraše vyras politikui iškėlė ultimatumą „iki gruodžio 1 dienos išspręsti tam tikrą situaciją”, priešingu atveju grasindamas paviešinti informaciją apie mero veiklą ir privatų gyvenimą.
Priešingu atveju vyras grasino paviešinti informaciją ne tik apie tariamus mero veiksmus einant pareigas, bet ir apie jo privatų gyvenimą.
„Kai aš visus tuos dalykus paviešinsiu, pas tave net šeimoje bus labai didelių pykčių“, – vaizdo įraše teigė vyras.
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