Šiaulių apskrities policijos atstovas Artūras Šliavas BNS informavo, kad V. Čmilytės-Nielsen pareiškimas gautas lapkričio 1-ąją, kai buvo pastebėta, kad antkapis ištepliotas dažais. Tą pačią dieną pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Seimo vicepirmininkės artimųjų kapas yra Kristijono Donelaičio kapinėse.
Kol kas ikiteisminiame tyrime poslinkių nėra, įtariamieji nenustatyti.
Pirmasis apie tai pranešė LRT naujienų portalas.
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