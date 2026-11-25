Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, lapkričio 20 d. apie 15.05 val. Šilalėje, Jono Basanavičiaus gatvėje, pėsčiųjų perėjoje, nepilnametis (gim. 2010 m.), vairuodamas automobilį ,,Chatenet“ kliudė einančią nepilnametę (gim. 2010 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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