Pranešama, kad lpkričio 27 d. apie 19 val. 20 min. Kauno r., Dievogalos k., automobilis „Land Rover Range Rover Sport“, vairuojamas vyro (g. 1976 m.), partrenkė ir mirtinai sužalojo kelio važiuojamąją dalimi ėjusį apie 40 metų amžiaus nenustatytos tapatybės vyriškį.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
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