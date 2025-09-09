„Sodra“ kreipiasi į šiuos gyventojus: jei neįrodysite, kad gyvi, pinigų nemokės

Kaip rašoma pranešime, vaizdo pokalbio internetu paslauga gali pasinaudoti užsienyje gyvenantys socialinio draudimo senatvės pensijos, išankstinės senatvės pensijos, negalios, našlių ir našlaičių pensijų gavėjai, taip pat nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų bei I ir II laipsnio valstybinių pensijų gavėjai.
Svarbu – jei pensininkas išvyks nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., šiemet dar nereikės pateikti jokių dokumentų. Pensija jam bus mokama toliau. Gyvybės sertifikatą žmogus privalės pateikti nuo kitų metų spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., kad pensijos mokėjimas būtų tęsiamas nuo dar kitų metų sausio 1 d.
Pirmas žingsnis – registracija pokalbiui
Norint patvirtinti savo tapatybę ir buvimo vietą vaizdo pokalbio internetu metu, būtina iš anksto užsiregistruoti. Tai padaryti galima paskambinus „Sodros“ informacijos centro telefonu +370 5 250 0883 ir pasirinkus temą „Pensijos ir šalpos išmokos“.
Skambučio metu klientas identifikuojamas pagal unikalų kliento identifikavimo kodą (KID), užregistruotą telefono numerį arba asmens kodą. KID kodą galima gauti dviem būdais: prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros arba apsilankius bet kuriame „Sodros“ skyriuje su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.
Kita svarbi sąlyga – reikia turėti galiojantį elektroninio pašto adresą. Tai svarbu dėl to, kad nuo registracijos momento elektroniniu paštu bus siunčiama visa svarbi informacija: prisijungimo nuoroda, instrukcija, kaip prisijungti, o prireikus – atšaukti arba pakeisti vaizdo pokalbio internetu laiką, taip pat reikalingų dokumentų sąrašas bei priminimas apie prisijungimą.
Antras žingsnis – pasiruošimas tapatybės patvirtinimo pokalbiui
Vaizdo pokalbio metu bendraujant su „Sodros“ darbuotoju reikės parodyti dokumentus. Todėl pokalbiui rekomenduojama pasiruošti iš anksto ir įsitikinti, kad turite visus reikiamus dokumentus.
Senatvės pensijos, negalios, našlių ir našlaičių pensijų gavėjai turės parodyti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei galiojantį užsienio valstybės, kurioje gyvena, išduotą dokumentą, kuriuo remiantis galima nustatyti, kad asmuo gyvena toje užsienio valstybėje. Tai gali būti užsienio valstybės išduotas piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas ar užsienio valstybėje išduota pažyma apie asmens gyvenamąją vietą toje valstybėje.
Tokią pažymą užsienio valstybėje gali išduoti vietos institucija, kuri skiria ir moka pensijas („Sodros“ atitikmuo), vietos savivaldos įstaiga ar kita valstybinė įstaiga. Svarbu prisiminti, kad pažyma apie asmens gyvenamąją vietą toje valstybėje turi būti išduota ne anksčiau kaip einamųjų metų spalio 1 d.
Valstybines nukentėjusiųjų asmenų bei I ir II laipsnio pensijas gaunantys žmonės turės parodyti tik galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Trečias žingsnis – vaizdo pokalbis internetu
Nustatytą dieną ir suplanuotu laiku žmogus per unikalią prisijungimo nuorodą prisijungs prie vaizdo pokalbio internetu ir bendraus su „Sodros“ darbuotoju.
Vaizdo pokalbio internetu metu pensijos gavėjas bus paprašytas:
- nurodyti savo vardą ir pavardę bei parodyti dokumentą (-us), priklausomai nuo gaunamos pensijos rūšies.
- nurodyti savo pilietybę (tik valstybinių pensijų gavėjams).
- nurodyti valstybę, kurioje gyvena (tik socialinio draudimo pensijų gavėjams).
Trečias žingsnis – „Sodros“ specialistas užpildo tapatybės patvirtinimo pažymą
Po vaizdo pokalbio internetu kliento nurodytu elektroninio pašto adresu bus atsiųstas elektroninis laiškas apie sėkmingą tapatybės patvirtinimą. Jei dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, interneto ryšio sutrikimų, nepavyks patvirtinti asmens tapatybės vaizdo pokalbio internetu metu, klientas bus informuotas apie kitus tapatybės patvirtinimo būdus arba galės užsiregistruoti kitam vaizdo pokalbiui internetu.
Po vaizdo pokalbio internetu žmogui nebereikės nieko daryti. „Sodros“ specialistas pats užpildys tapatybės patvirtinimo vaizdo pokalbio internetu pažymą, ją užregistruos ir perduos atitinkamam „Sodros“ padaliniui. Po šios pažymos išdavimo, jei vaizdo pokalbio metu bus pateikti tinkami dokumentai, pensijos mokėjimas bus pratęstas iki kitų metų gruodžio 31 d.
