Siūlo didinti baudas: štai už ką tektų gerokai paploninti piniginę

Tai siūlančias Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas įregistravo Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Andrius Bagdonas kartu su kitais parlamentarais.
Projektas numato, kad ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus (nuo 0,41 iki 1,5 promilės) asmuo, užtraukia baudą nuo 120 iki 480 eurų.
Jei neblaivumas būtų nuo 1,51 iki 2,5 promilių, tai užtrauktų nuo 480 iki 680 eurų siekiančią baudą.
Taip pat numatoma galimybė kaip papildomą prevencinę priemonę taikyti ginklo ir šaudmenų konfiskavimą.
ANK pataisomis siūloma ne tik padidinti minimalias ir maksimalias baudas neblaiviems už ginklo nešiojimą, bet išplėsti sankcijų griežtumą sunkaus neblaivumo atveju (nuo 2,51 promilių ir daugiau). Didesnė atsakomybė už tai taip pat grėstų apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų, vengiantiems neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo.
Jei Seimas pritartų, tokiais atvejais bauda siektų nuo 500 iki 800 eurų, o ginklas ar šaudmenys būtų privalomai konfiskuojami.
Alkoholis ir ginklai – nesuderinami
Anot A. Bagdono, projektas griežtai susieja ginklų naudojimą su alkoholio vartojimu, pabrėžiant, kad „ginklas ir neblaivumas – nesuderinami“.
„Siekiama sukurti aiškią žinutę: „Jei laikai ginklą – būk atsakingas.“ Alkoholio vartojimas neretai veda į smurtinius incidentus, o ginklo buvimas šalia tik padidina pavojų. Siūlomos priemonės yra prevencinės – užkirsti kelią tragedijoms dar prieš joms įvykstant”, – Eltai sakė A. Bagdonas.
Anot parlamentaro, kaip ir daugelis pasaulio šalių, susiduriame su didėjančia socialine ir saugumo problema – teisėtai laikomų šaunamųjų ginklų skaičiaus augimu. Jeigu Lietuva nori išlikti saugi valstybė, A. Bagdono įsitikinimu, turime priimti aiškias taisykles, kurios užkirstų kelią grėsmei.
„Lietuva, būdama NATO šalis, turi stiprinti savo saugumą. Tačiau augantis teisėtai laikomų ginklų skaičius gali tapti grėsme, jei jų savininkai nesielgia atsakingai. Daugėjant piliečių, norinčių įgyti ginklus dėl gynybos ar civilių pasipriešinimo, būtina griežtinti kontrolę. Siūlomas įstatymas nėra tik prevencinė priemonė, bet ir žinutė, kad mūsų valstybėje nėra vietos neatsakingam elgesiui su ginklais“, – sako A. Bagdonas.
Jis neatmeta, kad projektas susilauks ir kritikos, o pasiūlytos priemonės gali pasirodyti per griežtos.
„Manau, kad visuomenės interesai turi būti aukščiau. Lietuva negali laukti tragedijų, kad pradėtų veikti“, – sakė A. Bagdonas.
Priėmus kodekso pataisas, jo nuomone, būtų padarytas svarbus žingsnis link atsakingesnės ginklų kontrolės.
A. Bagdono iniciatyvą parėmė 22 valdančiosioms ir opozicinėms frakcijoms atstovaujančių parlamentarų.
Šiuo metu galiojantis ANK už ginklo nešiojimą ar gabenimą neblaiviam ar apsvaigusiam asmeniui numato nuo 60 iki 600 eurų siekiančias baudas.