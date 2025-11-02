Siūlo daugiau laisvadienių tėvams: bet ar jie tikrai naudojami pagal paskirtį?

Tokių Darbo kodekso pakeitimų iniciatorė, Seimo narė Jurgita Šukevičienė yra įsitikinusi, kad tai galėtų prisidėti ir prie kovos su vaikų priklausomybėmis, mat tėvai galėtų skirti daugiau laiko į paauglystę pereinančiam vaikui.
„<...> mažametis vaikas iki 14 metų negali likti vienas namuose ir būti saugus. <...> tokio amžiaus vaikai išgyvena paauglystę ir patiria daug įvairių pokyčių <...>. Paauglys, įgijęs didesnį pasitikėjimą, sulaukęs daugiau dėmesio ir paramos iš tėvų, rečiau bendraus su bendraamžiais, linkusiais į žalingus įpročius.
Tėvų parama, didesnis dėmesys ir dažnas buvimas kartu bendrai sumažina narkotikų vartojimo tikimybę ir mažina žalingų įpročių tikimybę“, – rašoma projekto aiškinamajame rašte.
Vis tik tokiems siūlymams pritaria verslai, esą tėvai šių laisvadienių neišnaudoja laikui su vaikais, tačiau darbdaviams tai reiškia nuostolius, o dėl to tėvams su mažamečiais vaikais gali tapti sunkiau įsidarbinti.
Kodėl (ne)reikėtų daugiau mamadienių?
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjo Justino Argusto teigimu, ministerija palankiai vertina priemones, kurios gali prisidėti prie vaikų gerovės, sveikesnio šeimai ir darbui skiriamo laiko balanso:
„Įvairūs tyrimai patvirtina, kad laikas, kurį vaikas prasmingai praleidžia su mama ar tėčiu, yra investicija į vaiko raidą, gerovę, geresnius kognityvinius gebėjimus, tvirtesnius socialinius ryšius dabar ir ateityje.“
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė taip pat pritaria, kad vadinamuosius mamadienius / tėvadienius reikėtų ilginti.
„Jei lygintumėme asmenis, kurie jau yra užauginę vaikus ar jų išvis neturi, ir šeimas, kurios gyvena su vaikais, tai tų rūpesčių ir kitų užduočių, susijusių su vaikais, yra daug daugiau.
Tai papildoma galimybė tėvams galų gale pas gydytoją nueiti ar kitus reikalus sutvarkyti visada yra sveikintina, nes kartais ir laiko paroje pritrūksta“, – kalbėjo V. Vasiliauskienė.
Tuo metu Lietuvos verslo konfederacija (LVK) šiam siūlymui nepritaria.
Anot jos generalinės direktorės Inetos Rizgelės, kiekvienas papildomas mamadienis ar tėvadienis verslui ne tik padidina tiesioginius darbo jėgos kaštus – darbdaviams reikia perskirstyti darbus, rasti pavaduojančius darbuotojus ar keisti pamainas.
O tai reiškia papildomą administracinį krūvį, veiklos trikdžius ir tiesioginį produktyvumo nuostolį.
„Visa tai yra kaštai, kurie stipriai apsunkina darbo organizavimą sektoriuose, kuriuose neįmanoma „atlikti darbo vėliau“, pvz., gamyboje.
Dėl to, mūsų supratimu, apie mamadienių ir tėvadienių plėtrą galėtume kalbėti tik tuo atveju, jei valstybė būtų pasiruošusi prie to prisidėti finansiškai ir dalintųsi jų kaštais kartu su darbdaviais“, – pabrėžė I. Rizgelė.
Mamadieniai – kova su vaikų priklausomybėmis?
J. Argusto įsitikinimu, įvairios priklausomybės tarp vaikų ir paauglių paprastai yra kai kurių problemų pasekmė.
Tad užimtumas, popamokinės veiklos ir kokybiškas laikas su šeima prisidėtų prie paauglių gerovės užtikrinimo, padėtų įveikti emocinės sveikatos, priklausomybių iššūkius, sušvelninti ar apskritai apsaugoti vaikus nuo neigiamų pasekmių.
Šeimoms ir tėvams atstovaujanti V. Vasiliauskienė pritarė, kad toks amžius vaikams išties yra sudėtingas ir mamadieniai gali pasitarnauti:
„Kad ir ne tiesiogiai su vaiku tą dieną, bet sutvarkę reikalus tėvai galbūt tuomet gali po darbo skirti laiko vaikui. Tai prisideda prie krūvio mažinimo. Jei tėvai per mamadienį skirs laiko poilsiui, manau, kad tai juos padarys tik dar geresniais tėčiu ir mama.“
Vis tik asociacijos pirmininkė neslepia, kad kovojant su priklausomybėmis reikia dar daug kitų priemonių.
„Kolegė pasakojo, kad jos 14–15 metų vaikai žino, kur gauti alkoholio, narkotikų, kam paskambinti. Bet policija kažkodėl nežino.
Yra labai daug, ką valstybė ir mes visi galime padaryti, kad užkirstume kelią tai galimybei pulti į priklausomybes“, – pabrėžė V. Vasiliauskienė.
Piktinasi, kad tėvai laisvadienių neleidžia su vaikais
Tuo metu verslo atstovai teigia iki šiol neturintys jokios analizės, kuri parodytų, kaip mamadieniai ir tėvadieniai atliepia jiems keliamus tikslus.
„Praktikoje matome, kad laisvadieniai būna imami šalia savaitgalių, ugdymo proceso metu, kuomet vaikai dažniausiai būna darželiuose, vyresni – mokyklose ir būreliuose.
Tad akivaizdu, kad yra naudojami nebūtinai ryšio su vaikais stiprinimui leidžiant laiką kartu“, – akcentavo VLK generalinė direktorė.
Anot jos, viešojoje erdvėje bandoma kontrargumentuoti, kad mamadienai ir tėvadieniai yra skirti leisti laiką ne su vaikais, o kad tėvai jo turėtų savo poreikiams. Tačiau tada kyla klausimas, kodėl už tai turi mokėti darbdaviai.
„Jei mamadienių ir tėvadienių metu laikas nėra leidžiamas su vaikais, jie tampa ne šeimos ryšio stiprinimo priemone, o darbuotojų, kurie turi vaikų, privilegija“, – įžvalgomis dalijosi I. Rizgelė.
Vis tik, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkės teigimu, turint vaikų tikrai padaugėja užduočių tėvams.
Todėl nereikėtų taip griežtai apibrėžti, ką tėvai gali ar ko negali veikti per laisvadienį:
„Jeigu mama skirs laiko poilsiui, ar ji tikrai bus blogesnė mama?“
Ar tėvams bus sunkiau įsidarbinti?
Pasak VLK generalinės direktorės, įstatymai teisingai sureguliuoja, kad darbuotojai, turintys vaikų, nebūtų diskriminuojami šeimyninę padėtį.
Ji paminėjo, kad regionuose su opia darbuotojų trūkumo problema susiduriantys verslai tikrai nesirenka darbuotojų pagal tai, kiek vaikų jie turi.
„Bet, žinoma, garantuoti, kad tokių praktikų nepasitaikys išplėtus šią priemonę, negalime.
Mamadienių ir tėvadienių plėtra vienareikšmiškai didintų verslo kaštus ir kartu su sparčiai didėjančia minimalia alga, augančiais mokesčiais dar labiau didintų spaudimą smulkiam ir vidutiniam verslui“, – atkreipė dėmesį I. Rizgelė.
Paklausta, ar nemano, kad dėl ilginamų laisvadienių tėvams darbdaviai pirmenybę teiktų neturintiems vaikų darbuotojams, V. Vasiliauskienė nurodė, kad tiek darbuotojai taikosi prie darbdavių, tiek darbdaviai prie darbuotojų.
„Manau, motyvuotas darbuotojas prieš mamadienį vis tiek pasistengs visus darbo reikalus anksčiau sutvarkyti. Tėvai, ypač turintys daugiau vaikų, paprastai gyvenimo yra priverčiami išmokti geriau organizuoti savo laiką.
Taigi jie turi daug kitų gerų savybių. Todėl negalima vienareikšmiškai sakyti, kad darbdaviams taptų nenaudinga samdyti tėvų. Be to, jei yra vienas vaikas ir mamadienius būtų galima gauti, iki kol jam sukaks 14 metų vieną kartą per mėnesį, nesakyčiau, kad tai yra didžiulė našta darbdaviui“, – kalbėjo V. Vasiliauskienė.