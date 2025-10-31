Daugelis pamiršta: šiandien darbą turite baigti anksčiau, kitaip teks prašyti daugiau pinigų

Vis tik šiemet lapkričio 1-oji ir 2-oji bus savaitgalis, tačiau darbuotojai vis tiek gali ir turi pasinaudoti proga šiandien darbą baigti anksčiau, kitaip darbdaviai privalės išmokėti viršvalandžius.
Darbas prieš ir per šventines dienas
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė trumpinama 1 valanda visiems darbuotojams, t. y. dirbantiems visą ir ne visą darbo laiką, suminės darbo laiko apskaitos režimu, budint ir kt.
Tai netaikoma tik tiems darbuotojams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka dirba sutrumpintu darbo laiku.
Atsižvelgiant į teisingo apmokėjimo už darbą, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, sutrumpinta prieššventinė valanda darbuotojams turi būti apmokama darbo sutartyje nustatytu darbo užmokesčiu.
VDI atkreipia dėmesį – jei dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės darbuotojams sutrumpinti darbo dienos trukmės 1 valanda (pvz., įmonėje vyksta nenutrūkstamas darbas ar dėl kitų gamybos, darbų atlikimo ypatumų), ši valanda turėtų būti apskaitoma kaip viršvalandinis darbas.
Jeigu darbuotojas ir darbdavys yra sudarę susitarimą dėl papildomo darbo, pvz., darbuotojas dirba keliose pareigose pas tą patį darbdavį, viena valanda trumpinama bendra darbuotojo darbo dienos trukmė, o ne atskirai pagal kiekvieną pareigybę.
Jei darbuotojas darbą pradeda švenčių dienos išvakarėse ir baigia šventinę dieną, darbo dienos trukmė švenčių išvakarėse turi būti trumpinama 1 valanda, pvz., jeigu darbo pradžia numatyta 16 val., dėl darbo laiko sutrumpinimo darbuotojas darbą pradėtų 17 val.
Inspekcija priduria, kad švenčių dieną dirbama tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus atvejus, kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą ar kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais.
Kaip turi būti apmokami viršvalandžiai
VDI primena, kad už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip 1,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.
Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, arba viršvalandinį darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.
Už viršvalandinį darbą švenčių dieną darbuotojas turi gauti ne mažiau kaip 2,5 savo atlyginimo.
Inspekcija akcentuoja, kad darbuotojas rašytiniu prašymu taip pat gali pasirinkti viršvalandinio darbo laiką kompensuoti ne padidintu darbo užmokesčiu, o poilsio laiku, padaugintu iš atitinkamo dydžio, kuris pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko.
Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas dirbo 4 valandas viršvalandžių savo poilsio dieną, šis laikas padaugintas iš 2 pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko. Taip darbuotojas iš anksto sutartu laiku pasinaudos 8 valandų poilsiu.
Šiuo atveju už faktiškai dirbtą viršvalandinį darbą poilsio dieną nemokama, o apmokama (darbo užmokesčiu) už visą poilsio laiką, kuris pridedamas prie kasmetinių atostogų.