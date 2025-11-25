 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimo opozicija kritikuoja apie kitų metų biudžetą: tai yra „apgaudinėjimo biudžetas“

2025-11-25 11:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 11:12

Seimo opozicijos vertinimu, antradienį Seime pradėtas svarstyti 2026 m. valstybės biudžeto projektas yra sulaužytų pažadų ir apgavysčių biudžetas.

Lietuvos Respublikos Seimas. ELTA / Julius Kalinskas

Seimo opozicijos vertinimu, antradienį Seime pradėtas svarstyti 2026 m. valstybės biudžeto projektas yra sulaužytų pažadų ir apgavysčių biudžetas.

Seimo TS-LKD  frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno vertinimu, tai yra „apgaudinėjimo biudžetas“. 

„Sakyčiau, kad tai sulaužytų pažadų biudžetas, netgi sakyčiau, toks labiau butaforiją primenantis. Socialdemokratai žadėjo, kad bus PVM  lengvata maistui, 50 proc. kompensacija renovacijai,  daug spartesnis pensijų indeksavimas, mokytojų atlyginimų kėlimas, Kelių fondas  turėjo siekti 400 mln. eurų ir daug kitų dalykų buvo pribraižyta“, –  žurnalistams Seime sakė L. Kasčiūnas. 

Jo manymu,šiuo metu opiausias yra pareigūnams numatytų lėšų klausimas. 

„Iš pažadų jiems nieko neliko. Kai kurių  pareigūnų atlyginimai kils po 8 eurus“, – pastebėjo L. Kasčiūnas. 

Opozicinės Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Saulius Skvernelis įsitikinęs, kad privaloma surasti lėšų pareigūnams. 

„Tai prioriteto klausimas. Pareigūnai visą laiką lieka antrame prioritete. Šiandien reikia suprasti, kad mūsų saugumo viena iš reikšmingų dalių, ką rodo nuolatinės tragikomediškos istorijos su balionais, yra ir vidaus sistemos pareigūnai“, – žurnalistams sakė S. Skvernelis. 

ELTA primena, kad Seimas antradienį pradėjo pirmąjį 2026 m. valstybės biudžeto projekto svarstymą. Parlamentarai šiam dokumentui jau registravo 110 pasiūlymų, kuriems pritarus išlaidos biudžete būtų didinamos daugiau nei 1 mlrd. eurų.

Dėl šių išlaidų apsispręsti turės Vyriausybė, patikslintą valstybės biudžeto projektą ji turėtų svarstyti kitą savaitę.

Projekte numatytos valstybės biudžeto pajamos kitais metais augs iki 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų (neįskaitant Europos Sąjungos lėšų).

Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola augs iki 45,1 proc. nuo BVP, grynosios valstybės išlaidos didės 5,2 proc. (2,39 mlrd. eurų). 

