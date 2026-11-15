Seimas spręs, ar leisti neapmokestinti globėjų ir globotinių dovanotų lėšų

Parlamentarai svarstys, ar leisti neapmokestinti šiuo mokesčiu nuolatinių globėjų ir jų iki pilnametystės globotų vaikų dovanotus pinigus. Paveldėtos lėšos iš globėjų arba globotinių jau yra neapmokestinamos.
Seimas šią savaitę priėmė svarstyti atitinkamas socialdemokratų inicijuotas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas: 62 parlamentarai balsavo už, o susilaikė 10. Pokyčių svarstymas numatytas sausio 7-ąją.
Parlamentinio Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui Algirdui Sysui paprašius Vyriausybės išvados, nes galimas įplaukų nesurinkimas į biudžetą, Seimas tam nepritarė: už tai, kad Vyriausybė išvadą pateiktų, balsavo 34 Seimo nariai, prieš – 20, o susilaikė 15.
Pataisas pristačiusi socialdemokratė Ilona Gelažnikienė tvirtino, kad pakeitimas nedidelis, bet jo „emocinė, moralinė ir socialinė vertė yra didžiulė“.
„Nes mes, kaip valstybė, tada, kai reikia globėjų pagalbos, juos skatiname, raginame globoti vaikus, kurie yra likę be tėvų. Šiandien turime puikią galimybę parodyti, kad vertiname juos, ir pritaikyti kad ir nedidelę, bet mokestinę lengvatą“, – kalbėjo parlamentarė.
Ji negalėjo parlamentarams nurodyti, kiek žmonių tokia lengvata galėtų pasinaudoti ir kiek pajamų netektų biudžetas: „Informacija yra konfidenciali ir surinkti jos neįmanoma“.
Liberalas Viktoras Pranckietis prognozavo, kad tokios pataisos gali sukurti situacijas, kai paveldėjimo procese tiesioginiai paveldėtojai bus supriešinami su globotiniais.
Konservatorius Jurgis Razma piktinosi, kad kitų metų biudžete numatytas didžiulis deficitas, bet naujas lengvatas valdantieji nusiteikę įvesti.
„Labai nelaiku pateiktas (projektas – BNS). Kadangi patys valdantieji dabar skelbia, kad mažins visokias lengvatas, ir štai čia teikiama nauja lengvata, tai visiškai priešingos krypties veiksmas. Tai aš manau, gal reiktų pirma ten apsispręsti dėl jau esančių lengvatų inventorizavimo ir sutarti jums nebeįvedinėjant naujos lengvatos“, – kalbėjo parlamentaras.
Tuo metu socialdemokratė Roma Janušonienė aiškino, kad pataisos reikalingos dėl paramos šeimai: „Mums šiuo metu labai svarbu šeima“.
Dabar Lietuvoje dovanos tarp artimų giminaičių yra visiškai neapmokestinamos, jeigu per mokestinį laikotarpį neviršija 2,5 tūkst. eurų, o kitų asmenų ir darbdavių dovanoms taikomos neapmokestinamos ribos.
Iš sutuoktinių, vaikų ar įvaikių, tėvų ar įtėvių, brolių, seserų, vaikaičių ir senelių gautos pajamos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.
Kaip yra nurodžiusi Finansų ministerija, kitų metų biudžetas dėl neapmokestinamų dovanų (gautų iš artimų giminaičių, taip pat darbdavio), planuojama, nesurinks 102,6 mln. eurų pajamų.