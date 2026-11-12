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TV3 naujienos > Verslas

VMI gali nurašyti pinigus iš banko sąskaitos: kada tai vyksta ir ką patikrinti iš anksto

2026-11-12 13:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-12 13:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Baudos, teismo priteistos sumos ar kitos skolos valstybei – įsipareigojimai, su kuriais anksčiau gyventojams tekdavo tvarkytis skirtingose institucijose. Tačiau ne visi žino, kad ši tvarka šiemet pasikeite. Nuo šiol visą svarbiausią informaciją apie mokėtinas sumas galima rasti vienoje vietoje – Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemoje. Be to, keičiasi ir skolų išieškojimo procesas: gyventojams sudaroma galimybė atsiskaityti savanoriškai, o antstoliai bus pasitelkiami tik tam tikrais atvejais.

Baudos, teismo priteistos sumos ar kitos skolos valstybei – įsipareigojimai, su kuriais anksčiau gyventojams tekdavo tvarkytis skirtingose institucijose. Tačiau ne visi žino, kad ši tvarka šiemet pasikeite. Nuo šiol visą svarbiausią informaciją apie mokėtinas sumas galima rasti vienoje vietoje – Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemoje. Be to, keičiasi ir skolų išieškojimo procesas: gyventojams sudaroma galimybė atsiskaityti savanoriškai, o antstoliai bus pasitelkiami tik tam tikrais atvejais.

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Nuo liepos 1 d. baudą už greičio viršijimą, teismo priteistą sumą ar net ekonominę sankciją gyventojai gali matyti ir apmokėti toje pačioje vietoje kaip ir mokesčius. T. y. VMI puslapyje.

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Taigi, kaip veikia naujoji skolų išieškojimo tvarka, o kokiais atvejais yra pasitelkiami antstoliai?

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Visa svarbi informacija vienoje vietoje

VMI šiemet išplėtė centralizuotai administruojamų piniginių įsipareigojimų valstybei apimtį ir perėmė naujai skiriamų baudų ir ekonominių piniginių sankcijų administravimą.

Išplėtus vieno langelio principo taikymą, gyventojai ir įmonės, prisijungę prie Mano VMI portalo, gali vienoje vietoje matyti ir patogiai apmokėti nuo 2026 m. birželio 30 d. paskirtas baudas ir ekonomines pinigines sankcijas.

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Institucijos automatizuotai realiu laiku perduoda duomenis VMI, ir Mano VMI visi duomenys apie paskirtas baudas ir ekonomines sankcijas yra matomi vienoje vietoje.

Nuo šiol kartu su mokesčiais ir administracinėmis baudomis VMI administruos ekonomines pinigines sankcijas, procesines baudas, teismų priteistas sumas ir kitus mokėjimus valstybei.

Ši naujovė leidžia susidariusius įsiskolinimus padengti iš turimų permokų, o apie naujai atsiradusius įsipareigojimus gyventojai ir įmonės yra informuojami greičiau ir aiškiau.

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„Tai vienas didžiausių pokyčių administruojant gyventojų ir verslo mokėjimus valstybei per pastaruosius metus. Anksčiau tarp skirtingų institucijų išskaidyta informacija nuo šiol sutelkiama vienoje vietoje. Gyventojams ir įmonėms bus paprasčiau matyti mokėtinas sumas, aktualią informaciją ir patogiau atsiskaityti su valstybe. Tuo pačiu mažėja administracinė našta institucijoms ir didėja viso proceso efektyvumas“, – sako VMI vadovės pavaduotojas Artūras Klerauskas. 

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Neapmokėjus apriboja visas banko sąskaitas

Be to, pasikeitė ir pradelstų mokėjimų išieškojimo tvarka.

VMI skolos išieškojimą inicijuoja per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą (PLAIS), prieš tai informavusi gyventoją ar įmonę ir sudariusi galimybę skolą sumokėti savanoriškai.

Neapmokėjus skolos, yra apribojamos skolininko sąskaitos visose finansų įstaigose.

Skolai padengti reikalinga suma yra pervedama iš skolininko sąskaitų, paliekant lėšas būtiniausiems kasdieniams gyventojo poreikiams.

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Taip gyventojai ir įmonės pirmiausia gali padengti susidariusius įsiskolinimus ir išvengti papildomų išieškojimo išlaidų. 

Kada turėsite reikalų su antstoliais?

VMI pažymi, kad į antstolius bus kreipiamasi išimtinais atvejais – jeigu lėšų sąskaitose nepakaks arba, kai antstoliai jau vykdys kitų to paties asmens skolų išieškojimą.

Kai skolos išieškojimą vykdys VMI, skolininkams reikės padengti nedidelį PLAIS palaikymo mokestį, kuris kartu su bankų taikomu lėšų pervedimo mokesčiu siekia apie 2 eurus. 

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)

Skolų rodikliai rodikliai mažėja?

Nuo vasario iki birželio mėnesio bendra mokesčių skola VMI sumažėjo 0,4 proc., nors 2025 m. tuo pačiu laikotarpiu ji augo 0,7 proc.

Kovą fiksuotas trumpalaikis, apie 3,2 proc. siekęs šuolis, palyginti su vasariu, tačiau iki birželio skolos suma vėl sumažėjo.

Įmonių, turinčių mokestinių įsiskolinimų, skaičius tebeauga, tačiau ši tendencija prasidėjo gerokai anksčiau, o pavasarį augimo tempas pastebimai sulėtėjo. Metinis prieaugis sumažėjo nuo 16,7 proc. vasarį iki 11,8 proc. birželį.

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„Vertinant vien bendras skolų sumas, mokėjimų drausmė šį pavasarį netgi pagerėjo. Skolos mažėjo sparčiau, nei įprasta sezoniškai, o įsiskolinusių „Sodrai“ įmonių sumažėjo. Todėl rodikliai nėra būdingi prasidedančiam ekonominiam sunkmečiui“, – teigia „Citadele“ banko valdybos narys ir Verslo bankininkystės tarnybos vadovas Baltijos šalyse Vaidas Žagūnis.

Šį vertinimą papildo ir „Sodros“ duomenys. Socialinio draudimo skola nuo vasario iki birželio krito 10,5 proc., sparčiau nei pernai tuo pačiu metu, kai mažėjimas siekė 7,4 proc., o skolininkių įmonių dalis susitraukė nuo 12,8 iki 11,5 proc.

indeliai.lt

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