Dar neatsiėmėte visų pensijų pinigų? Įspėja geriau palaukti – dabar jų gausite mažiau

„NVIDIA“ akcijos sudaro nemažą dalį daugelyje II pakopos fondų.
Per pastarąjį mėnesį „NVIDIA“ akcijų vertė sumažėjo apie 24 proc. (23,98 prc.). Bendrovės akcijos krito nuo maždaug 238 JAV dolerių (212 eurų) iki 181,6 JAV dolerio (161,8 euro).
Taigi kaip tokie pokyčiai paveiks II pensijų pakopos rezultatus ir juose kaupiančiųjų pinigus?
Atsiimantys gaus mažiau pinigų?
II pensijų pakopoje kaupiantys gyventojai net to nežinodami investuoja į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bendroves. Taip yra todėl, kad pensijų fondai, kuriuose yra kaupiami II pakopos pinigai perka ir parduoda tokių bendrovių akcijas.
II pakopos pensijų fondai itin aktyviai investuoja į technologijų bendrovių akcijas.
Pavyzdžiui, viename iš „Swedbank“ gyvenimo ciklo fondų didžiausią įtaką fondo rezultatams turinti bendrovė yra „NVIDIA“, kurios svoris 2026 m. rugsėjo pabaigoje siekė 5,5 proc. fondo turto.
Fondo grynųjų aktyvų vertė tuo metu sudarė 72,5 mln. eurų. Tai reiškia, kad investicijų į „NVIDIA“ vertė galėjo siekti apie 4 mln. eurų (72,5 mln. x 5,5 proc.). Jei bendrovės akcijos per mėnesį atpigo maždaug 24 proc., šios pozicijos vertė teoriškai galėjo sumažėti apie 960 tūkst. eurų.
Beveik 1 mln. eurų sumažėjimas 72,5 mln. eurų vertės fonde reikštų maždaug 1,3 proc. fondo vertės kritimą. Kitaip tariant, vien dėl „NVIDIA“ akcijų nuosmukio 10 tūkst. eurų šiame fonde sukaupusio gyventojo sąskaitos vertė teoriškai galėjo sumažėti maždaug 130 eurų.
Paprastai tariant, žmonės, kurie iš kaupimo pasitrauks akcijų rinkoms smukus, gali atgauti mažesnę sukaupto turto dalį, nei tikėjosi.
Tuo metu SEB Investicijų valdymo fondų valdytojas Gediminas Ruginis komentavo, kad pensijų fondų turtas yra diversifikuotas į kelių tūkstančių įmonių akcijas ir obligacijas visame pasaulyje.
„Dėl didelės įmonės rinkos vertės NVIDIA akcijų dalis didžiausios rizikos pensijų fonduose sudaro apie 4 proc., o konservatyvių fondų sudėtyje nesiekia 1 proc. viso turto“, – nurodė jis.
Tuo metu tiems, kurie liks kaupime nerimauti nevertėtų. Eilės metų įvykiai rodo, kad nepaisant svyravimų, metinė grąža būna teigiama.
„Technologijų bendrovės sudaro reikšmingą mūsų portfelių ir pasaulio akcijų rinkos dalį. Nepaisant trumpalaikių šio sektoriaus svyravimų, per pastaruosius penkiolika metų technologijų sektoriaus metinė grąža buvo maždaug dukart didesnė nei likusios pasaulio akcijų rinkos.
Šiam sektoriui būdingas ir didesnis kintamumas bei rizika, kartu suteikiantys didesnės ilgalaikės grąžos potencialą. Be to, trumpalaikės rinkų ir pavienių akcijų korekcijos yra natūrali ir įprasta ilgalaikio investavimo dalis“, – aiškino pašnekovas.
Gyventojams liko keli mėnesiai
Pensijų kaupimo dalyviai gali nutraukti kaupimą iki 2027 m. gruodžio 31 d. Prašymą reikia pateikti savo pensijų kaupimo bendrovei.
Prašymai nagrinėjami pagal ketvirčius, o sprendimai priimami jiems pasibaigus. Pinigai žmogui pervedami per pirmąsias dešimt kito ketvirčio darbo dienų.
Pavyzdžiui, jei žmogus pateiktų prašymą pasitraukti iš kaupimo iki rugsėjo 30 d., pinigai jam būtų išmokėti spalio pirmosiomis dienomis. Jei žmogus pateiks prašymą spalį, lapkritį arba gruodį, pinigai bus išmokėti 2027 metų sausį.
„Svarbu žinoti, kad vien tik prašymo pateikimas kaupimo automatiškai nestabdo. Įmokos toliau nuskaičiuojamos iki tol, kol pensijų kaupimo bendrovė priims sprendimą dėl kaupimo nutraukimo arba pats žmogus pateiks atskirą prašymą sustabdyti įmokas“, – pabrėžė „Sodros“ patarėja komunikacijai Malgožata Kozič.
Pasitraukę atgauna tik dalį pinigų
Kiek anksčiau „Sodra“ naujienų portalui tv3.lt paaiškino, kaip žmonių sumokėtos pensijų socialinio draudimo įmokos bus konvertuojamos į pensijų apskaitos vienetus.
„Per visą gyvenimą sukauptų apskaitos vienetų skaičius lemia senatvės pensijos dydį – kuo daugiau vienetų, tuo didesnė individuali pensijos dalis.
Vienas pensijų apskaitos vienetas įgyjamas, kai per metus sumokama pensijų socialinio draudimo įmokų nuo pajamų, kurios lygios 12 tais metais nustatytų vidutinių darbo užmokesčių (VDU)“ – komentavo M. Kozič.
2026 metais VDU, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, siekia 2 312,15 euro. Tai reiškia, kad tokį atlyginimą per mėnesį gaunantis žmogus per metus uždirba 27 745,80 euro.
„Tuo metu pensijų socialinio draudimo įmokų tarifas yra 8,72 proc. Todėl per metus nuo tokio atlyginimo sumokama 2 419,43 euro pensijų socialinio draudimo įmokų. Vadinasi, vienam pensijų apskaitos vienetui įgyti per metus reikia sumokėti 2 419,43 euro pensijų socialinio draudimo įmokų“, – skaičiuoja „Sodros“ specialistai.
Paprastai tariant, jei gyventojas nusprendžia baigti kaupimą antroje pakopoje, už jį mokėtos valstybės ir „Sodros“ įmokos sugrįš į „Sodrą“ ir bus paverstos jo pensijų apskaitos vienetais.
Tiesa, „Sodra“ pažymi, kad šios lėšos verčiamos į pensijų apskaitos vienetus pagal tą pačią formulę kaip ir kasmet mokamos įmokos.
„Pavyzdžiui, jeigu į „Sodrą“ pervedama 5 000 eurų, ši suma padalijama iš 2 419,43 euro. Tokiu atveju žmogus papildomai įgyja 2,06 pensijų apskaitos vieneto, kurie vėliau padidins jo individualiąją pensijos dalį)“ – paaiškino pašnekovė.
Kada padidės pensija?
M. Kozič pasidalijo, kad pasitaiko atvejų, kai atsiimti pensijų pinigus nusprendžia ir pensiją jau gaunantis gyventojas. Anot specialistų, tokiu atveju pensijų apskaitos vienetai būna įvertinti perskaičiuojant pensiją už tuos kalendorinius metus, kuriais jie įgyti.
Pavyzdžiui, jei valstybės ir „Sodros“ įmokos sugrįš į „Sodrą“ 2026 metais, pensija bus perskaičiuota nuo 2027 metų. Jei įmokos sugrįš 2027 metais, pensija bus perskaičiuota nuo 2028 metų.
Tuo metu tais atvejais, kai žmogus į pensiją išeina tais pačiais metais, kai nutraukia kaupimą antroje pakopoje, papildomi apskaitos vienetai bus įskaičiuoti tik tuo atveju, jei prašymas nutraukti kaupimą pateiktas iki mėnesio, nuo kurio pradedama mokėti pensija, pirmos dienos.
Kai prašymas pateikiamas vėliau, šie apskaitos vienetai bus įtraukti perskaičiuojant pensiją nuo kitų metų sausio 1 d.
„Pavyzdžiui, žmogus sulauks pensinio amžiaus 2026 m. rugsėjį. Jei prašymas nutraukti kaupimą pensijų kaupimo bendrovei bus pateiktas iki 2026 m. rugpjūčio 31 d., papildomi apskaitos vienetai bus įvertinti skiriant pensiją.
Jei prašymas bus pateiktas nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d., papildomi apskaitos vienetai bus įvertinti perskaičiuojant pensiją 2027 metais“, – paaiškino „Sodros“ atstovai.
„Sodros“ specialistai primena, kad vieno pensijų apskaitos vieneto vertė kasmet indeksuojama, t. y. padidinama, todėl jo įtaka pensijos dydžiui laikui bėgant kinta.
Tuo metu jei iki pensijos dar toli, savo apskaitos vienetų skaičių žmogus gali pasitikrinti prisijungęs prie asmeninės „Sodros“ paskyros.
„Pagrindiniame paskyros lange galima pamatyti, kiek pensijų stažo žmogus yra sukaupęs ir kiek pensijų apskaitos vienetų turi. Ši informacija pagrindiniame paskyros puslapyje atnaujinama kas pusę metų. Jei žmogus nori sužinoti naujausią informaciją, prisijungęs prie paskyros jis gali suformuoti suvestinę apie pensijų apskaitos vienetus“, – priminė „Sodros“ atstovė.